Компактный светодиодный фонарь

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Цена $9

Задняя сторона магнитная, что очень удобно, а спереди можно менять угол наклона. Подойдет для работы в тесных местах, также можно таскать с собой вечером. 4 режима освещения: SOS, слабый, сильный и стробоскоп. Прочный и водонепроницаемый корпус, мощный магнит сзади, поворот на 90 градусов.

Смарт-часы XIAOMI Amazfit Stratos

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Цена $199

Часы имеют круглую форму и качественный AMOLED дисплей, который защищенный стеклом Corning Gorilla. Они выдерживают давление до 5 атмосфер. Оснащены 2-ядерным процессором. Есть датчик для измерения сердечного ритма. Часы отслеживают ваши физическую активность, следят за фазами сна, подсчитывают потраченные калории, работающий со спутниками GPS и ГЛОНАСС.

Пневматический нейлер

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Цена $56

Этот прибор позволяет оперативно вбивать гвоздики, не используя молоток (а это – серьезное ускорение рабочего процесса, сохранение сил). Чтобы он работал, требуется лишь наличие воздушного компрессора.

Портативная консоль

КУПИТЬ ТУТ - Другая

Цена $28.97

Ретро-консоль для ностальгирующих по классическим играм. Есть слот для карты памяти, на которую можно записать ещё больше игр. Поддерживает игры от Денди и Сеги. Смотрите видео обзор:





Лазерный уровень

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Цена $49

Оснащен зеленым лазером, именно зеленый цвет глаза воспринимают гораздо лучше красного. Имеет 12 одновременно работающих линий. В ассортименте имеется огромный выбор уровней с различной комплектацией.

Ноутбук Jumper

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Gaming 2019 - Мощный

Цена $285

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Ноутбук Jumper EZbook S4 с 14‑дюймовым Full‑HD‑дисплеем, процессором Intel Celeron J3160, 8 ГБ DDR4L ОЗУ и хранилищем 128 ГБ eMMC + 128 ГБ SSD. Есть поддержка Bluetooth 4.2 и двухполосного Wi‑Fi.

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