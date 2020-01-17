Пробка для вина

КУПИТЬ ТУТ - от Xiaomi

Цена $1.32

Пробка, по виду из металла но это пластик. Свою работу она выполняет, стоит мало что еще нужно. Хорошая вещь, нужная, если вы пьёте вина или шампанское довольно часто. Идеально подходит. Надёжно держится, благодаря резиновым рёбрам.

Видеорегистратор Xiaomi

реклама

Цена $39

Популярный регистратор, который должен быть у каждого автовладельца. За эти деньги не имеет конкурентов. Лучшее качество записи в своем классе!

Разрешение 1920x1080

Угол обзора 130°

Управление и просмотр записи через мобильное приложение

Умный замок Xiaomi YEELOCK

КУПИТЬ ТУТ

Цена $13

реклама

Умный замок, который вряд ли можно использовать для защиты от злоумышленников, но который вполне подойдет, если вы хотите запереть шкаф или отдельный ящик от ребенка.

Третья рука

КУПИТЬ ТУТ

Цена $29

Прибор или плата крепиться за счёт гибких клешней. Их аж 4 штуки, что даёт нам возможность расположить плату как нам удобно, под любым углом. Сверху светит светильник, который также имеет гибкую основу. Свет на нём рассеивается, что обеспечивает наилучшую видимость.

Колонки Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

Цена $75

Пара колонок по Bluetooth подключается к компьютеру, и выполняет роль громкой связи (и не только). Внутри честные 12 Вт, собственный DSP-процессор. Работает от USB.

Дверной видеоглазок Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

Цена $133

Видеоглазок работает от аккумулятора, одного заряда хватает больше, чем на 1.5 месяца. Со смартфона можно видеть и разговаривать со всеми, кто подходит к двери. Угол обзора камеры – 166 градусов, обнаруживает человека на расстоянии 3 м и ближе. Есть ночное видение.

Возвращайте до 30% с ваших покупок в интернет магазинах - ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

реклама

Поддержите видеоподборку лайком и комментарием: