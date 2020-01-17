Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Умный замок Xiaomi, видеорегистратор Xiaomi и другое
Пробка для вина
Цена $1.32
Пробка, по виду из металла но это пластик. Свою работу она выполняет, стоит мало что еще нужно. Хорошая вещь, нужная, если вы пьёте вина или шампанское довольно часто. Идеально подходит. Надёжно держится, благодаря резиновым рёбрам.
Видеорегистратор Xiaomi
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Цена $39
Популярный регистратор, который должен быть у каждого автовладельца. За эти деньги не имеет конкурентов. Лучшее качество записи в своем классе!
- Разрешение 1920x1080
- Угол обзора 130°
- Управление и просмотр записи через мобильное приложение
Умный замок Xiaomi YEELOCK
Цена $13
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Умный замок, который вряд ли можно использовать для защиты от злоумышленников, но который вполне подойдет, если вы хотите запереть шкаф или отдельный ящик от ребенка.
Третья рука
Цена $29
Прибор или плата крепиться за счёт гибких клешней. Их аж 4 штуки, что даёт нам возможность расположить плату как нам удобно, под любым углом. Сверху светит светильник, который также имеет гибкую основу. Свет на нём рассеивается, что обеспечивает наилучшую видимость.
Колонки Xiaomi
Цена $75
Пара колонок по Bluetooth подключается к компьютеру, и выполняет роль громкой связи (и не только). Внутри честные 12 Вт, собственный DSP-процессор. Работает от USB.
Дверной видеоглазок Xiaomi
Цена $133
Видеоглазок работает от аккумулятора, одного заряда хватает больше, чем на 1.5 месяца. Со смартфона можно видеть и разговаривать со всеми, кто подходит к двери. Угол обзора камеры – 166 градусов, обнаруживает человека на расстоянии 3 м и ближе. Есть ночное видение.
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