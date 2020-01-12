Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Amazfit GTS, тепловая пушка и другое
Измеритель высоты и ограничительное кольцо
Цена $30
С помощью этого алюминиевого измерителя высоты, Вы сможете безошибочно измерять свёрла и гвозди. Теперь не нужно мучиться с линейкой, ведь есть специальное приспособление, в которое стоит лишь подставить сверло.
Тепловая пушка 12V
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Цена $131
Отопитель для гаража, кабины грузовой машины. В комплекте весь набор необходимых креплений, емкость для топлива (солярка). Печка может управляться дистанционно: есть беспроводной пульт. Мощность отопителя — 5 киловатт.
Геймпад для смартфона
рекламаЦена $21
Неплохой геймпад, подходит для больших смартфонов и 9-10" планшетов.
Геймпады Ipega часто плохо работают с устройствами на базе MediaTek, для iOS необходимо сделать джейлбрейк, на Windows не со всеми играми будет работать.
Популярный мультиметр
Цена $28
Цифровой мультиметр очень хорошего качества. Измеряет довольно точно, с небольшой погрешностью. Щупы в силиконовой изоляции, мягкие и гибкие. У второго комплекта, размер сечения больше и они модульные.
Xiaomi Amazfit GTS
Цена $139
Умные часы Amazfit GTS с 1,65-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором на 14 дней работы, модулем GPS, защитой от воды (5 АТМ), пульсометром и функциями фитнес-трекера.
Универсальное ЗУ LiitoKala Lii-PD4 Lii-S6 Lii500s
Цена $15
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Высококачественное умное зарядное устройство с ЖК-дисплеем и 4 слотами, которые работают независимо друг от друга. Интеллектуальное распознавание литиевой батареи и функция защиты от перегрева. Может заряжать 18650 26650 21700 AA AAA 18350 V/3,7 V/3,2 V/1,2 V/1,5 V аккумуляторы.
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