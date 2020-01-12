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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Amazfit GTS, тепловая пушка и другое

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Цена $21

Неплохой геймпад, подходит для больших смартфонов и 9-10" планшетов. 

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Популярный мультиметр

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Цена $28

Цифровой мультиметр очень хорошего качества. Измеряет довольно точно, с небольшой погрешностью. Щупы в силиконовой изоляции, мягкие и гибкие. У второго комплекта, размер сечения больше и они модульные.

Xiaomi Amazfit GTS

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Цена $139

Умные часы Amazfit GTS с 1,65-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором на 14 дней работы, модулем GPS, защитой от воды (5 АТМ), пульсометром и функциями фитнес-трекера.

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MriS
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DOpFzit
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размер увеличится для мини пк. поэтому нет. если брать то брать чтоб тянуло все игры а это не ниже gtx1650s
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
Am386dx-40
10:58
Ты реально думаешь что твоё слабоумие и быдловатость требует дополнительных объяснений? )))
Процессор Intel Core i9-10900K будет потреблять 300 Вт
Илья Думаков
10:58
Вафельницу свою протри,пидор
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N1ghtwish
10:57
Встроенное видеоядро, которое, как и все встройки, умеет только выводить изображение на монитор? Не проще ли взять первую попавшуюся затычку на авито на 500-1000руб.?
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
Роман Кузько
10:56
Кроме сталкера как будто большо одно\двуядерных игр не было. Секиро, например, в 2019 вышла (присаживается только на 1 ядро, чуть чуть давая нагрузки на другие) (сам собирал пк с 6100 как раз как меди...
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
Илья Думаков
10:56
Ты откуда вылезло,гнойное педрило?
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DOpFzit
10:55
нет проблем не кто не мешает и в стоимость ниже шесть а то и восемь ядер взять скажем 2700. просто там фишка встроенное видеядро. можно конечно ограничится было 2200g. но цена на флагманский встроенна...
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
Михаил Гуськов
10:53
Вот именно, во времена Пентиума 4 у АМД всегда частоты были ниже при схожей производительности, не сравнивать же их на одинаковой низкой частоте. Статья - бред. P.S. Сам сижу на Райзен 2600.
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
N1ghtwish
10:52
"забудте уже про ай 3-ий ай 5-ый ай 7-ой ай 9-ый в этот бюджет." i3-9100F прекрасно ставится в копеечные платы на 100\200 чипсетах. "зарядить там же ряженкой ryzen 5 3400g не выше 7к-8к рублей. " Заче...
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
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