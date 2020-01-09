Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светодиодная полоса Xiaomi, метеостанция и другое
Качественный цифровой замок
Цена $10
Качественный водонепроницаемый замок отличной сборки из крепкого металла. В комплекте идет 2 замка. Есть встроенная подсветка. Диаметр дужки: 6 мм. Хорошо подойдет для небольших шкафчиков.
Фитнес часы
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Цена $14
Часы неплохие, все заявленные функции работают. Приложение через QR код, полностью русифицировано. На руке сидят хорошо. Пришло в коробочке. Циферблат закрыт защитной пленкой.
Беспроводная метеостанция ORIA
рекламаЦена $22
Позволяет контролировать сразу 4 точки, предсказывает погоду. Есть подсветка, в ночное время самое то. Измерения очень точные. Уличный передатчик находится на расстоянии 40 метров, лежит в машине, т.е. пробивает кузова автомобиля и панельную стену дома 40-50см. Приезжаю домой и термометр сам находит передатчик. Рекомендую!
Умная светодиодная полоса Yeelight
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Цена $30
Хорошая подсветка и удлинители к ней. Получилось красиво "подсветить" кухню. Советую использовать эту ленту с приложением Yeelight, а не с Mi Home. В Yeelight её можно больше настроить. Можно сделать, чтобы светилась под музыку. По поводу установки самой ленты на кухню - всё довольно просто - берешь и лепишь, благо скотч на ней уже стоит.
Ультразвуковая ванна
Цена $48
Сильные загрязнения ещё не очищал, только проверил на работу. Гудит не громко, греет не сильно, за пять минут нагрела на пять градусов, поэтому жидкость лучше заливать уже нагретую, тогда эффект будет лучше. Ультразвук очистит любые загрязнения от ржавчины до масла. Пригодится в гараже и домашних условиях.
Настольный светильник
Цена $52
Это просто крутая лампа. На корпусе есть табло на котором отображается дата, время и температура, так же есть будильник. 3 режима: теплый свет, естественный и холодный. Есть регулировка яркости каждого режима.
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