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Фреза

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Цена $15

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Отличная фреза за свою цену. На первый взгляд сделаны качественно, без сколов. Точности ей немного не хватает, один ряд меньше размером на 0.4 мм, но из двух таких наверное можно собрать одну достаточно точную. Развесовка нормальная.

Клеевой пистолет Xiaomi Tonfon

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Цена $16

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скорость нагрева 60 секунд

аккумулятор 2000mAh

заряжается от USB

Биометрический замок для входной двери

Беспроводной клеевой пистолет со встроенной батареей. Очень удобный и качественный инструмент. Полезная вещь в быту.

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Цена $138

Можно открывать по отпечатку пальца, с помощью RFID-метки, цифровым кодом или привычным механическим ключом. Устройство способно хранить в памяти до 100 отпечатков и 20 ID-карт. Подходит для дверей толщиной от 37 до 100 мм.

Лазерный дальномер Сяоми

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Цена $15

В наборе к устройству есть чехол, провод для зарядки и ремешок на руку. Рекомендую дополнительно защитить дисплей. Он может легко поцарапаться, так как находится на одном уровне с корпусом. Во всём остальном это полезная маленькая вещь, которая должна быть у каждого в мастерской.

Система для контроля давления в шинах

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Цена $23

Эта система контролирует состояние 4х колес и отображает на жк дисплее температуру.

Показания приходят дистанционно через датчики одеваемые на нипель.

Питается как от 5 вольт, так и от солнечной энергии. Легкий монтаж и простая настройка сделают ваш выбор единственным.

Сигнализация Marlboze

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Цена $44

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Удобная сигнализация, которая подойдёт для установки как в квартире, так и в доме. Открывается собственным программируемым ключом. Может подавать сигнал SOS как в приложение, так и на телефон и на пульт охраны. Можно к системе подключить камеру.

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