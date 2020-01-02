Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Крутой фонарик NITECORE, уличная камера наблюдения и другое
Крутой фонарик NITECORE TUP USB
Цена $38
Этот фонарик имеет дальность света 180 метров с мощностью 1000 лумен. Корпус изготовлен из прочного металла. Есть выбор режим свечения. Светит для своего размера просто офигенно. 100% стоит своих денег, в чем убедились множество довольных покупателей.
Умные часы
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Цена $13
Часы имеют несколько функций, включая измерение артериального давления, сердечного ритма, качества сна, отсчитывает шаги и сожженные калории, режим обучения, найти свой мобильный телефон, напоминать о звонках, сообщениях
Светильник
рекламаЦена $39
Настольный светильник с регулируемой яркостью и настраиваемой температурой света. Оснащён беспроводным зарядным устройством и USB‑портом. Работает от электросети.
Умный замок с отпечатком
Цена $14
Мне нравится этот замок, очень рекомендуется. Быстрый доступ только к отпечатку пальцев. Отлично подходит для сарая, шкафчика или даже багажа. Можно добавить до 8 отпечатков.
Беспроводные наушники F9 TWS
Цена $9.87 - 14.20
Тачскрин на наушниках работают без проблем со всем функционалом. Радиус работы связи - 20-30 метров в доме. При непрерывной работе наушников от 100% заряда до полной разрядки - 5 часов. Кейс-повербанк компактный, удобный, вроде пока что держит в себе заявленные 2000MA.
- Bluetooth V5.0
- Защита от воды IPX 7
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