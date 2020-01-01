Титановая капсула

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Цена $29

Небольшой инструмент, которым в аварийной ситуации пригодится, чтобы разбить стекло. Может быть кстати и при самообороне. Можно повесить на шнурок или карабин, или использовать в качестве брелка на туристическом рюкзаке.

Портативный игровой монитор

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Цена $105

Портативный игровой монитор размером 15,6 дюйма и разрешением Full HD 1920*1080, обеспечивает отличную детализацию и яркое насыщенное изображение. Очень удобно и быстро подключается к телефонам!

Универсальный зарядник

КУПИТЬ ТУТ - SKYRC IMAX B6

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Цена $17

Самый крутой зарядник, который существует в природе. Заряжает аккумуляторы любых форм-факторов отлично. Информативный цифровой дисплей. Определённо можно брать.

Умные часы Lenovo

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Цена $29

Стильные умные часы Lenovo с мощным аккумулятором, который обеспечит долгую работу! Ремешок выполнен из настоящей кожи. Часы оснащены различными функциями, которые отслеживают Вашу активность!

Инфракрасный термометр

КУПИТЬ ТУТ

Цена $8.35

Ручной бесконтактный инфракрасный термометр с цифровым дисплеем, который позволяет измерять температуру с 50 до ~600C!! Обеспечивает очень точные измерения!! К заказу доступен в трех цветах.

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