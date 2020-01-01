Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Портативный игровой монитор, зарядник IMAX B6 и другое
Титановая капсула
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Цена $29
Небольшой инструмент, которым в аварийной ситуации пригодится, чтобы разбить стекло. Может быть кстати и при самообороне. Можно повесить на шнурок или карабин, или использовать в качестве брелка на туристическом рюкзаке.
Портативный игровой монитор
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Цена $105
Портативный игровой монитор размером 15,6 дюйма и разрешением Full HD 1920*1080, обеспечивает отличную детализацию и яркое насыщенное изображение. Очень удобно и быстро подключается к телефонам!
Универсальный зарядник
рекламаЦена $17
Самый крутой зарядник, который существует в природе. Заряжает аккумуляторы любых форм-факторов отлично. Информативный цифровой дисплей. Определённо можно брать.
Умные часы Lenovo
Цена $29
Стильные умные часы Lenovo с мощным аккумулятором, который обеспечит долгую работу! Ремешок выполнен из настоящей кожи. Часы оснащены различными функциями, которые отслеживают Вашу активность!
Инфракрасный термометр
Цена $8.35
Ручной бесконтактный инфракрасный термометр с цифровым дисплеем, который позволяет измерять температуру с 50 до ~600C!! Обеспечивает очень точные измерения!! К заказу доступен в трех цветах.
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