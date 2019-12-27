Смарт-часы Xiaomi Haylou

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Цена $29

Новинка имеет super amoled дисплей диагональю 1,3 дюйма и выполнена в стиле Apple Watch. В часах 9 режимов для занятий спортом, трекер сна и датчик измерения пульса. Устройство умеет выводить на экран напоминания, информацию о входящих звонках и сообщениях, будильник, секундомер и другие стандартные функции. Автономность составляет 2 недели. Сейчас им раскупают как горячие пирожки, поэтому не стоит долго думать.

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Цена $36

Это видеозвонок с трансляцией либо в Wi-Fi сеть умного дома Xiaomi, либо в облако для последующей демонстрации на экране смартфона. Имеет ночное видение!

Кстати, гаджет умеет отправлять SMS-уведомление о необходимости просмотра записи и оснащен инфракрасной подсветкой.

Термометр и гигрометр Xiaomi

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Цена $11

Не только метеостанция, но и часы и все это на большом E-ink экране. Плюс девайс подключается по Bluetooth к приложению и работает в экосистеме умный дом Xiaomi. Благодаря этому можно настроить специальные сценарии. Например, при определенной температуре будет включаться кондиционер или другое устройство.

Стильные светильники

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Цена $6.57 - 18.79

Потолочные светодиодные светильники мощностью от 3 до 18 Вт. Благодаря вращающемуся механизму можно настроить любой угол освещения. Продаются в белом и чёрном цветах.

Домашняя сигнализация

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Цена $26.46 - 63.72

Сигнализация GSM — охранная аппаратура с информированием владельца по телефону о внештатных ситуациях. Устанавливается для защиты и контроля дачи, дома, квартиры или офиса. Можно выбрать различные комплектации системы в зависимости от задач.

Андроид ТВ бокс

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Цена $25

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VONTAR HK1 Max – миниатюрная круглая приставка с невероятно красивым оформлением. Этот смарт-бокс работает на базе Андроид 9.0, он оснащен процессором Rockchip RK3328 на четыре ядра. Можно воспроизводить видео в 4К.

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