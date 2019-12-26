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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Робот-пылесос XIAOMI Mijia 1C 2019, крутая сигнализация для дома и другое

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Стильный ремень с пряжкой

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Цена $4.99

Ремень класс, мне очень понравился. Пряжка металлическая. Ткань в меру жёсткая. Для джинс или спецодежды самое то. В подарок получил рекламный браслетик магазина. Рекомендую!

Робот-пылесос Xiaomi Mijia 1C 2019

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Цена $192.

Новая версия робот пылесоса с влажной уборкой. Пылесос оснащен более лучшими датчиками обнаружения препятствия и есть возможность корректировать маршрут прямо во время уборки. Так же увеличили мощность. 

Мощный powerbank

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Цена $23

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Данный повербанк имеет емкость 20000mah. Также универсальная модель может одновременно зарядить 2 устройства одновременно за счет интерфейсов USB Type-C, Lighting и microUSB.

Мощный фонарик Xiaomi NexTool 

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Цена $27

Фонарик от популярного суббренда Xiaomi NexTool. Из особенностей большая яркость и дальность свечения, возможно зарядки по Type-C и защита от воды IPX7. 

Сигнализация для дома

КУПИТЬ ТУТ - Видеодомофон

Цена $44.87 - 77

Домашняя сигнализация с надежным внешним видом и хорошей отделкой. Она поддерживает sim-карту и подключается к Wi-Fi для двойной защиты. Подойдет как для квартиры, так и для частного дома.

Открывается программируемым RFID-ключом. Умеет подавать сигнал SOS — как в «воздух», так и на пультовую охрану или в приложение.

Флеш-накопитель для iPhone и ПК

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Цена $20.55 - 62.96

Флеш-накопитель от SanDisk на который можно переносить информацию, как с любой модели iPhone, так и с ПК. К заказу доступен с ёмкостью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ! Отличная вещь. С моим айфон XR работает шустро.

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