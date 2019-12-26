Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Робот-пылесос XIAOMI Mijia 1C 2019, крутая сигнализация для дома и другое
Стильный ремень с пряжкой
Цена $4.99
Ремень класс, мне очень понравился. Пряжка металлическая. Ткань в меру жёсткая. Для джинс или спецодежды самое то. В подарок получил рекламный браслетик магазина. Рекомендую!
Робот-пылесос Xiaomi Mijia 1C 2019
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Цена $192.
Новая версия робот пылесоса с влажной уборкой. Пылесос оснащен более лучшими датчиками обнаружения препятствия и есть возможность корректировать маршрут прямо во время уборки. Так же увеличили мощность.
Мощный powerbank
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Цена $23
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Данный повербанк имеет емкость 20000mah. Также универсальная модель может одновременно зарядить 2 устройства одновременно за счет интерфейсов USB Type-C, Lighting и microUSB.
Мощный фонарик Xiaomi NexTool
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Цена $27
Фонарик от популярного суббренда Xiaomi NexTool. Из особенностей большая яркость и дальность свечения, возможно зарядки по Type-C и защита от воды IPX7.
Сигнализация для дома
Цена $44.87 - 77
Домашняя сигнализация с надежным внешним видом и хорошей отделкой. Она поддерживает sim-карту и подключается к Wi-Fi для двойной защиты. Подойдет как для квартиры, так и для частного дома.
Открывается программируемым RFID-ключом. Умеет подавать сигнал SOS — как в «воздух», так и на пультовую охрану или в приложение.
Флеш-накопитель для iPhone и ПК
Цена $20.55 - 62.96
Флеш-накопитель от SanDisk на который можно переносить информацию, как с любой модели iPhone, так и с ПК. К заказу доступен с ёмкостью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ! Отличная вещь. С моим айфон XR работает шустро.
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