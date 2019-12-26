Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Тонометр Xiaomi, вертикальный пылесос XIAOMI и другое
Крутой кулон
Цена $1.19
Этот кулон изготовлен из натуральной древесины и эпоксидной смолы. Выглядит он просто офигенно. Без взгляда прохожих вы точно не останетесь. Его можно носить как кулон, так и использовать в качестве брелка на ключи. Доступная цена и множество цветовых решений не заставит вас долго выбирать. Рекомендую!
Тонометр Xiaomi
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Цена $29
Это новинка от Сяоми умеет оценивать уровень кровяного давления и отображать оценку на цветном экране, сравнивать показатели последнего и предыдущего измерений. Намного удобнее ручных тонометров.
Качественный мультитул Xiaomi Mijia NEXTOOL 10 в 1
рекламаЦена $22
Небольшого размера мультитул из нержавеющей стали, которые станут просто незаменимыми для любого мужчины! Этот инструмент заменит Вам нож, отвертку, плоскогубцы и многое другое! Отличный подарок для каждого мужика.
Беспроводной пылесос XIAOMI Dream V9
Цена $229
Удобный девайс изготовлен из высококачественного пластика. В руках держать приятно, создается впечатление добротного пылесоса. Довольно тяжелый, но это не проблема. Мощности в 400 Вт достаточно для качественной уборки.
Защитные чехлы для колес
Цена $4.98 - 22.24
Добротные чехлы для колес с удобным ремнем для переноски и метками. Пригодятся все автовладельцам. Да и стоят они дешево, зато ваши колеса останутся в чистоте и защите.
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