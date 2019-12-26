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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Тонометр Xiaomi, вертикальный пылесос XIAOMI и другое

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Крутой кулон

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Цена $1.19

Этот кулон изготовлен из натуральной древесины и эпоксидной смолы. Выглядит он просто офигенно. Без взгляда прохожих вы точно не останетесь. Его можно носить как кулон, так и использовать в качестве брелка на ключи. Доступная цена и множество цветовых решений не заставит вас долго выбирать. Рекомендую!

Тонометр Xiaomi

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Цена $29

Это новинка от Сяоми умеет оценивать уровень кровяного давления и отображать оценку на цветном экране, сравнивать показатели последнего и предыдущего измерений. Намного удобнее ручных тонометров.

Качественный мультитул Xiaomi Mijia NEXTOOL 10 в 1

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Цена $22

Небольшого размера мультитул из нержавеющей стали, которые станут просто незаменимыми для любого мужчины! Этот инструмент заменит Вам нож, отвертку, плоскогубцы и многое другое! Отличный подарок для каждого мужика.

Беспроводной пылесос XIAOMI Dream V9

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Цена $229

Удобный девайс изготовлен из высококачественного пластика. В руках держать приятно, создается впечатление добротного пылесоса. Довольно тяжелый, но это не проблема. Мощности в 400 Вт достаточно для качественной уборки.

Защитные чехлы для колес

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Цена $4.98 - 22.24

Добротные чехлы для колес с удобным ремнем для переноски и метками. Пригодятся все автовладельцам. Да и стоят они дешево, зато ваши колеса останутся в чистоте и защите.

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Dzhereli
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Техномансер от этой студии тоже крепкий середнячек. Но у хейтеров обьем мозга не позволил впитать большое количество информации что содержится в игре. Мол подавайте им сюжет в записках.
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Waramagedon
02:26
Ты не народ, а лишь член общества. В эпоху интернета купить тебе из США айфон не проблема, никто тебя не лишает этой возможности. Хотя вероятность того что эпл захочет терять российский рынок равна ну...
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WebKot
02:26
Как бы тебя заблочить, чтоб больше не видеть твоей ежедневной китайской барахолки?
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Академик
02:22
"далеко не каждый пользователь согласиться покупать iPhone, например у него самого "яблочной" техники сроду не было". "Согласится" в данном случае без мягкого знака! Раз не было, то и сравнить ему не...
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Сергей Сидоренко
02:13
А по Вашему Россия это кто? Россия это я (то бишь народ), всякие там чинуши это всего лишь слуги, а я теряю право выбора. А вместо Айфонов мне сунут очередное говно типа автоВАЗа.. Тупые пидриоты.
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В Минпромторге заявили, что Россия мало потеряет от ухода Apple с отечественного рынка
Пузо
01:56
Пишут же как то на тот же Power, и ничо, норм. Был бы компилятор хороший, а на языке высокого уровня пофиг, ARM там, Power или x86.
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