Крутой кулон

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Цена $1.19

Этот кулон изготовлен из натуральной древесины и эпоксидной смолы. Выглядит он просто офигенно. Без взгляда прохожих вы точно не останетесь. Его можно носить как кулон, так и использовать в качестве брелка на ключи. Доступная цена и множество цветовых решений не заставит вас долго выбирать. Рекомендую!

Тонометр Xiaomi

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Цена $29

Это новинка от Сяоми умеет оценивать уровень кровяного давления и отображать оценку на цветном экране, сравнивать показатели последнего и предыдущего измерений. Намного удобнее ручных тонометров.

Качественный мультитул Xiaomi Mijia NEXTOOL 10 в 1

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Цена $22

Небольшого размера мультитул из нержавеющей стали, которые станут просто незаменимыми для любого мужчины! Этот инструмент заменит Вам нож, отвертку, плоскогубцы и многое другое! Отличный подарок для каждого мужика.

Беспроводной пылесос XIAOMI Dream V9

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Цена $229

Удобный девайс изготовлен из высококачественного пластика. В руках держать приятно, создается впечатление добротного пылесоса. Довольно тяжелый, но это не проблема. Мощности в 400 Вт достаточно для качественной уборки.

Защитные чехлы для колес

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Цена $4.98 - 22.24

Добротные чехлы для колес с удобным ремнем для переноски и метками. Пригодятся все автовладельцам. Да и стоят они дешево, зато ваши колеса останутся в чистоте и защите.

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