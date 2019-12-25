Неоновый светильник

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Цена $16

Работает от USB и как ночник идеален. Выполнен из пластика. Размеры зависят от выбранной вами модели, но в любом случае он и не большой и не маленький - идеально впишется в любой интерьер. Отлично украсит ваш интерьер квартиры, либо магазина. Внимание гостей будет точно обеспечено!

TWS-наушники Xiaomi

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Цена $61

Самая новая версия полностью беспроводных наушников Xiaomi. На этот раз почти полная копия AirPods. Могут похвастаться глубоким басом и четким звучанием, которое вас точно удивит!

Как и у старших братьев, есть датчики для автоматического воспроизведения. Время работы — 14 часов. Есть поддержка LHDC.

Регулируемый кистевой эспандер

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Цена $3.99

Отличная вещь, благодаря которой вы можете значительно увеличить силу своих рук. Имеет регулировку от 5 до 60 кг, т.е. подойдёт многим, даже слабым девушкам. Поэтому смело заказывайте и накачивайте себе руки к летнему сезону.

Водонепроницаемая USB зажигалка

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Цена $8

Необычная зажигалка, и это уже не огонь. При нажатии образуются две электрические дуги, которые и играют роль огня. Подзарядить ее можно от USB. Для туристов и рыбаков будет незаменимой и полезной вещью. Да и в качестве подарка не разочарует.

Куртка на гусином пухе с терморегуляцией Xiaomi

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Цена $134

Двусторонняя куртка на гусином пухе. Хорошо сохраняет тепло, а с подогревом вообще огонь! В -20 мороза греет, посмотрим что будет в -35. Рекомендую к покупке эту куртку. Себе уже заказал)

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