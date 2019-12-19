Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Ультразвуковая мойка, масляный насос и другое
Масляный насос
Цена $12
В основном этот насос используется для откачивания тормозной жидкости. Точнее сказать, он для этого предназначен, но при необходимости его можно использовать и для других жидкостей. Многие в отзывах пишут, что аппарат не работает. Они просто забыли поменять штуцер для подачи воздуха.
Зарядное устройство Liitokala lii-500
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Цена $18
Крутой зарядник для аккумуляторных батареек, который идет сразу на 4 деления, то есть можно заряжать от 1 до 4 батареек сразу, да еще к тому же на дисплее отображается заряд каждого аккумулятора, поэтому можно смотреть, что раньше зарядилось, и заменять или же вообще проверять иногда уровень заряда.
Ультразвуковая мойка
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Цена $37
Ультразвуковая мойка на 600 мл, в ней можно мыть практически всё, что трудно поддаётся мойке. Например, я такой пользуюсь для очистки инструментов для маникюра, но так же в ней можно мыть очки, часы, украшения, электробритвы и т.д.
Светодиодные шестигранные лампы
Цена $24
Каждый светильник крепится к другому, что позволяет создавать причудливые узоры на стене, которые ещё и играют роль светильника. Собрать можно всё что угодно. Можно так же покрыть всю стену сплошным слоем и получить шикарный вид футуристичной комнаты.
Видеодомофон
Цена $46
Данная модель видеодомофона оснащена цветной камерой и дисплеем. Модели с таким функционалом в оффлайн магазине стоят в разы дороже, а тут его можно заказать за вполне приемлемые деньги, порядка 2700 рублей. Доставка курьером до двери за 5 дней! Только положительные отзывы у продавца.
Болгарка
Цена $83.29
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Угловая шлифмашина, которая поддерживает две скорости работы и оснащена аккумулятором с напряжением 20 В (ёмкость — 3 А·ч или 4 А·ч). Подходит для работы по дереву, пластику, камню и металлу. Дополнительно можно заказать второй аккумулятор.
Дезодорант для обуви Сяоми
Цена $3.46
Просто покрутите части пластиковой капсулы, чтобы открыть отверстия, потом положите по одному шару в обувь и оставьте на ночь. Этого времени достаточно, чтобы убрать все неприятные запахи.
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