Светодиодный фонарик

КУПИТЬ ТУТ

Цена $14

4 режима освещения: SOS, слабый, сильный и стробоскоп. Прочный и водонепроницаемый корпус, мощный магнит сзади, поворот на 90 градусов. Задняя сторона магнитная, что очень удобно, а спереди можно менять угол наклона.

Профессиональный лазерный уровень Deko

реклама

Цена $30.65

Уровень создаёт тонкие и чёткие лучи (1 горизонтальный и 4 вертикальных) и может работать как от сети, так и от трёх батареек или аккумуляторов АА-формата. После включения привязывается к полу и если происходит отклонение - начинает пищать.

Увлажнитель воздуха

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $9

Это компактный и стильный увлажнитель воздуха, работающий от USB-кабеля. Из-за таких размеров его легко можно разместить в любой месте, где есть зарядка по USB. Его можно использовать, как дома, так и в авто.

Кружка с подогревом

КУПИТЬ ТУТ

Цена $38

Эта кружка поможет вам не замерзнуть холодной зимой.

Кружка изготовлена из керамики. Благодаря беспроводной док-станции, она способна нагреть напиток до 55 градусов за считанные секунды. Рекомендую к покупке!

Светодиодный смеситель

КУПИТЬ ТУТ

Цена $31

Выглядит очень классно, при помощи подсветки самого смесителя создаётся впечатление светящейся струи воды. Сама подсветка работает от батареек, так что можно не бояться, что что-либо закоротит и ударит током. Есть чёрного цвета и серебристого

Умный чайник Сяоми

КУПИТЬ ТУТ

Цена $28

реклама

Хороший бюджетный чайник от компании Xiaomi. Корпус из нержавеющей стали. Имеет минималистский дизайн и хорошую LED-подсветку, которая хорошо видна даже днем.

Емкость 1.5 литра. Время закипания воды составляет 5 минут. Имеет защиту от ошпаривания. Длина кабеля регулируется.

Блютуз колонка с супер басом

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - Здесь

Цена $36

реклама

Мощность данной модели 40Вт. Колонку рекомендую для фанатов музыки, не любящих постоянно втыкать наушники. Размеры позволяют брать девайс куда угодно, а регулятор громкости делает его универсальным. Корпус имеет специальное покрытие, которое защищает от случайного попадания влаги.

На telegram канале и группе вк интересные находки публикуются быстрее. Подпишитесь, чтобы не пропускать!