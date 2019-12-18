Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Кружка Xiaomi с подогревом, лазерный уровень Deko и другое
Светодиодный фонарик
Цена $14
4 режима освещения: SOS, слабый, сильный и стробоскоп. Прочный и водонепроницаемый корпус, мощный магнит сзади, поворот на 90 градусов. Задняя сторона магнитная, что очень удобно, а спереди можно менять угол наклона.
Профессиональный лазерный уровень Deko
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Цена $30.65
Уровень создаёт тонкие и чёткие лучи (1 горизонтальный и 4 вертикальных) и может работать как от сети, так и от трёх батареек или аккумуляторов АА-формата. После включения привязывается к полу и если происходит отклонение - начинает пищать.
Увлажнитель воздуха
рекламаЦена $9
Это компактный и стильный увлажнитель воздуха, работающий от USB-кабеля. Из-за таких размеров его легко можно разместить в любой месте, где есть зарядка по USB. Его можно использовать, как дома, так и в авто.
Кружка с подогревом
Цена $38
Эта кружка поможет вам не замерзнуть холодной зимой.
Кружка изготовлена из керамики. Благодаря беспроводной док-станции, она способна нагреть напиток до 55 градусов за считанные секунды. Рекомендую к покупке!
Светодиодный смеситель
Цена $31
Выглядит очень классно, при помощи подсветки самого смесителя создаётся впечатление светящейся струи воды. Сама подсветка работает от батареек, так что можно не бояться, что что-либо закоротит и ударит током. Есть чёрного цвета и серебристого
Умный чайник Сяоми
Цена $28
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Хороший бюджетный чайник от компании Xiaomi. Корпус из нержавеющей стали. Имеет минималистский дизайн и хорошую LED-подсветку, которая хорошо видна даже днем.
Емкость 1.5 литра. Время закипания воды составляет 5 минут. Имеет защиту от ошпаривания. Длина кабеля регулируется.
Блютуз колонка с супер басом
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Цена $36
рекламаМощность данной модели 40Вт. Колонку рекомендую для фанатов музыки, не любящих постоянно втыкать наушники. Размеры позволяют брать девайс куда угодно, а регулятор громкости делает его универсальным. Корпус имеет специальное покрытие, которое защищает от случайного попадания влаги.
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