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Optovik
Стоимость BTC достигла исторического значения — за сутки монета выросла до 75 000 $
Bitcoin, ведущая криптовалюта мира, значительно подорожала.

За последние сутки цена одного биткоина превысила 75 000 долларов США, что является новым рекордом. Последний раз такой уровень был зафиксирован в марте текущего года, когда стоимость монеты составляла чуть более 72 000 долларов.

Во время активного роста цены скорость увеличения стоимости достигала 10% в час, что является очень высоким показателем даже для такого изменчивого инструмента, как криптовалюта.

Выборы президента США стали причиной сильных колебаний на финансовом рынке. Возможно, это разовое явление, и рынок цифровых активов вернётся к стабильному состоянию. Однако текущий скачок стоимости биткоина вызвал ожидания дальнейшего роста цены, особенно если она преодолеет отметку в 76 000 долларов и достигнет уровня 83 000 долларов.

#криптовалюта #биткоин #btc #курс биткоина #bitcion #альтсезона #курс биткоина после халвинга
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