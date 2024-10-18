Мультиметр HABOTEST HT118D

Этот компактный гаджет предназначен для точного измерения различных электрических параметров. Его небольшие размеры делают его удобным для переноски и использования в любых условиях.

Цена 2 516 ₽

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Жилет с подогревом

Обладающий тремя температурными режимами (45°, 55° и 65°) и подогревом в восьми зонах, этот жилет подарит вам комфорт в любых условиях. Кроме того, жилет оснащён карманом для повербанка, что позволяет подзаряжать его в любое время.

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Цена 2 617 ₽

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Телевизор Xiaomi Mi TV A Pro 75 2025, QLED

дисплей: QLED, VA • 4K UHD

диагональ 75", яркость 320 нит HDR10

Smart TV Android TV

Wi-Fi 6, Bluetooth, HDMI 2.1, USB x2, динамики: 20 Вт, память 2/8Гб.

Цена 72 951 ₽

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Дрель-шуруповерт Nocord 20В

Характеристики: 12В, батарея - 2х2.0 А·ч Li-Ion, в кейсе + 13 предметов оснастки, макс. крутящий момент - 25 Н·м.

Цена 2 140 ₽

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Ирригатор Xiaomi Mijia

Работает от встроенного аккумулятора, которого хватает на 45 дней использования, имеет 5 режимов работы, резервуар для воды на 260 мл, защита от воды IPX7, в комплекте зарядный кабель, сменные насадки и подставка для них.

Цена 2 839 ₽

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Пусковое устройство

Джамп стартер поможет запустить бензиновые двигатели объёмом до 7 литров и дизельные до 5,5 литров даже при полностью разряженном аккумуляторе. Бустер обеспечивает пусковой ток до 2000А и имеет ёмкость 18000mah.

Цена 5 952 ₽

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Термопот Kitfort

Мощность 900 Вт, объём 3.7 л, корпус пластиковый, колба металлическая. Поддерживает температуру, есть ручной и автоматический насос для подачи воды.

Цена 2093₽ по промокоду KITFORT25

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