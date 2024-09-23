(www.vesty.co.il)

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Реакция мировой общественности

Инцидент с заминированными пейджерами вызвал бурю эмоций и обсуждений в мировом сообществе. Вопросы безопасности гражданских технологий, которые могут быть легко модифицированы для военных целей, вышли на первый план. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади осудил этот инцидент, заявив, что подобные атаки ставят под угрозу суверенитет Ливана и создают ненужное напряжение в регионе. Он также призвал к санкциям против Израиля, предполагая их возможную причастность к инциденту.

В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, что Вашингтон не был осведомлен об этой операции и не участвовал в планировании. Это заявление, однако, не снизило подозрения, связанные с возможным участием США и Израиля в этой технологически сложной атаке.

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Израильские официальные лица от комментариев отказались, однако по данным СМИ, операция была разработана с целью подрыва связей «Хезболлы». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил спецпосланнику США по Ливану Амосу Хохштейну, что возможность дипломатического урегулирования ситуации на северной границе "исчерпана, поскольку "Хезболла" продолжает связывать себя с ХАМАС и отказывается прекратить конфликт. Следовательно, единственным оставшимся способом вернуть жителей севера в их дома будут военные действия. Примечательно, что это заявление было сделано за день до взрыва, что укрепило подозрения международного сообщества.

Кто дергает за марионеточные нити террора?

Тайваньская компания Gold Apollo, лицензировавшая производство пейджеров, заявила, что не несет ответственности за взрывы. Согласно данным, эта компания в основном занимается производством раций и пейджеров и в основном предоставляет индивидуальные продукты для европейских и американских разведывательных, пожарных, оборонных и других ведомств, включая ФБР. Стоит отметить еще один факт. За 15 дней до взрыва пейджеров у врачей Медицинского центра американского университета в Бейруте отобрали девайсы — якобы на «перерегистрацию». Анализ инцидента показывает, что этот взрыв был тщательно спланированной операцией, направленной против «Хезболлы». Взрывные устройства могли быть внедрены на этапе производства, что стало возможным благодаря вмешательству сторонних организаций или спецслужб.

Эксперты по безопасности, такие как Майкл Хоровиц из Le Beck International, полагают, что это событие стало результатом длительного планирования. Израиль, по его мнению, использовал методы «гибридной войны», внедрив взрывные устройства через цепочки поставок. Этот инцидент является ярким примером того, как технологии могут быть использованы для подрывной деятельности. Некоторые аналитики предполагают, что атака могла быть осуществлена в рамках более широкой стратегической кампании, направленной на дестабилизацию Ближнего Востока, что ставит под угрозу безопасность всего региона.

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Новая реальность гибридных войн

Как отмечают многие аналитики, инцидент с заминированными пейджерами — это часть более широкого тренда использования гражданских технологий для террористических актов и военных операций. Пол Кристенсен, эксперт по литий-ионным батареям, подчеркнул, что характер взрывов пейджеров отличается от обычных инцидентов с перегревом батарей. Это подтверждает гипотезу о том, что устройства были специально модифицированы для нанесения ущерба.

Современные конфликты все чаще включают в себя элементы кибервойн и использования технологий двойного назначения. По мнению Ричарда Кларка, эксперта по кибербезопасности, события в Ливане показали, что граница между гражданскими и военными технологиями практически стерта. Теперь каждое устройство может стать оружием, если его модифицировать должным образом.

Раньше было много взрывов высокотехнологичной продукции. В 2016 году в США отозвано более 500 тысяч ховербордов из-за риска возгорания. В 2021 году электромобиль американской компании Tesla Model 3 полностью сгорел на подземной парковке в Шанхае после неожиданного самовоспламенения и взрыва аккумулятора. Это заставляет людей задуматься, не представляет ли высокотехнологичная продукция, производимая западными странами, угрозу безопасности и может ли даже стать звеном в «военной цепи»?

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Это событие также подчеркивает важность контроля за международными цепочками поставок высокотехнологичной продукции. Эксперты указывают, что системы глобальной торговли недостаточно защищены от вмешательства и могут быть использованы для нанесения ущерба. Необходимы новые меры регулирования, которые позволят предотвратить использование гражданских товаров в военных целях.

Инцидент с пейджерами в Ливане 2024 года стал зловещим предупреждением о том, что мир вступил в новую эру гибридных войн, где технологии могут стать смертельным оружием не только в руках спецслужб, но и в руках террористов. Этот случай ставит перед международным сообществом важные вопросы о том, как предотвратить использование гражданских устройств в военных операциях. Глобальное сотрудничество и более жесткие меры контроля за цепочками поставок станут ключом к предотвращению таких трагедий в будущем.