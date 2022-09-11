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Братья и Сёстры! Для нас настали трудные времена. Когда в последний раз вы проходили AAA-игру? В феврале этого года вышла Horizon Forbidden West. А когда нам ждать новой высокобюджетной игры? Лишь в ноябре выйдет God of War: Ragnarök от той же Sony.

А ведь были времена, когда каждый месяц друг за другом выходили игры. Мы едва поспевали выложить обзор на одну игру, как нужно было торопиться с выпуском обзора на следующую. Особенно богата на урожай была осень. Маститые обзорщики сосредотачивались на самых вкусных проектах. Второсортные игры отдавались на откуп блогерам нижнего интернета.

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Вспомните ежегодные выставки E3, куда стекались сотни тысяч паломников на поклонение богам игровой индустрии. Боги открывали нам свою волю и позволяли первыми прикоснуться к своим творением. И мы пели им хвалу,а они в знак своего благоволения устраивали нам, их жрецам, закрытые презентации игр, обеспечивали ранний доступ и бесплатные ключи к играм, одаривали подарками, а самым достойным заносили чемоданы.

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Увы и в нашем благословенном стаде нашлись паршивые овцы, которые - то ли из зависти, то ли в силу своего скудоумия – возгордились. Вместо того, чтобы возвещать людям волю богов, прославлять их творения, гордецы дерзнули усомниться в их совершенстве, без ценности игрового опыта. Вероотступникам не нравилось всё: графика, сюжет, игровые механики.





К несчастью, игровое сообщество с ликованием присоединилась к глумлению над святынями. У богоотступников появились многочисленные последователи. Когда стали выходить дополнения к играм, в адрес богов посыпались обвинения в корыстолюбии.

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Я пытался образумить разнузданную толпу, призывал не гневить высшие силы, но мой одинокий голос тонул в вакханалии всеобщего помешательства.

В начале боги снисходительно отнеслись к нашим безумствам и в милосердии своём вознамерился познакомить нас с неизведанным доселе игровым опытом: они преподнесли нам величайший дар - внутриигровой магазин. Этот чудесный магазин ознаменовал собой новую эпоху в игровой индустрии. Для меня он стал откровением, потому что таил в себе бездну возможностей – как для геймеров, так и их небесных покровителей. Вероотступники же не замедлили предать его поношению.

И боги отвернулись от нас. Теперь на наших каналах воцарилось уныние и запустение. Дошло до того, что блогеры верхнего интернета опустились до обзоров фильмов, сериалов и прохождения презренных инди-поделок. Одумайтесь! Тем ли богам пошли вы в услужение? Что они вам могут дать: бесплатный ключ, ручку от чемодана, где деньги лежат?

А неисправимые грешники не унимаются и продолжают изрыгать хулу, отплясывая на развалинах наших храмов. Горе нам!

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Геймеры, покайтесь, пока не поздно. Надежда ссё ещё жива. Я послан указать вам путь ко спасению. Идите и возвестите миру о явлении величайшей AAA-игры в истории человечества - Cow Simulator. Этим вы загладить вину перед богами и докажите им свою любовь.

Как явствует из названия, вам придётся вжиться в роль травоядного парнокопытное крупного рогатого животного. Весь день вы тихо-мирно пасётесь в поле, а вечером вам на вымя надевают доильный аппарат и доят. Ваша задача - дать как можно больше молока. Его количество зависит от объёмов съеденных кормов. Так что приготовьтесь к многочасовым поиском и поглощению вкусной сочной травки.

В вашем распоряжении открытый мир (как в The Elder Scrolls), где вы бродите (как в Death Stranding) по бескрайним полям, лесным полянам, высокогорный лугам. Вы идёте не один, а в составе стада и слушаете, как мычат о чём-то коровки (как в Red Dead Redemption). Их округлости и размер вымени затмевают собой прелести леди Димитреску. На пустынных дорогах, в глухой чаще, на горных тропах вас поджидают кровожадные хищники (как в Elden Ring.) В случае смерти игра возобновляется с последнего сохранения, продолжая славные традиции souls-like игр. Как вы могли убедиться, Симулятор Коровы вобрал в себя лучшие черты культовых игр последнего десятилетия.

Кому-то игровой процесс покажется затянутым и однообразным, но это первое впечатление. Внутриигровой магазин предоставляет неограниченные возможности: купите предметы, которые позволят ускорить поедания травы, повысить жирность молока (что не менее важно, чем количество), изменить внешность и даже гендер (бык, дающий молоко, возможен только в этой игре.

Удои вашей буренки, как и результаты других игроков, отражаются в онлайн-таблице. Огорчает занимаемая позиция? Хватит пасти заднего! Включите турбо режим: игра ежедневно автоматически будет снимать с вашего банковского счёта средства и закупать необходимые предметы в магазине. Поднимитесь в топ игроков (ищите и меня в списке лидеров). Пусть неудачники жуют сопли, а вы сможете ощутить себя элитной дойной коровой!

Cow Simulator не просто шедевр, это игра столетия. Благодаря ей мы вернём благосклонность богов и ,быть может, наши дети дождутся выхода GTA 6, а наши внуки будут очарованы миром The Elder Scrolls 6.

P.S. Помните, сохраняйте нежность подушечек ваших пальцев, не позволяйте шершавым поверхностям осквернить их. И да будет всё у вас на 12 из 10!











