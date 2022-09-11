Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор игры Cow Simulator

Послание патриарха игровой журналистики Антона I к блогерам и летсплейщикам верхнего и нижнего интернета
[ ] для раздела Блоги
1
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Братья и Сёстры! Для нас настали трудные времена. Когда в последний раз вы проходили AAA-игру? В феврале этого года вышла Horizon Forbidden West. А когда нам ждать новой высокобюджетной игры? Лишь в ноябре выйдет God of War: Ragnarök от той же Sony.

А ведь были времена, когда каждый месяц друг за другом выходили игры. Мы едва поспевали выложить обзор на одну игру, как нужно было торопиться с выпуском обзора на следующую. Особенно богата на урожай была осень. Маститые обзорщики сосредотачивались на самых вкусных проектах. Второсортные игры отдавались на откуп блогерам нижнего интернета.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Вспомните ежегодные выставки E3, куда стекались сотни тысяч паломников на поклонение богам игровой индустрии. Боги открывали нам свою волю и позволяли первыми прикоснуться к своим творением. И мы пели им хвалу,а они в знак своего благоволения устраивали нам, их жрецам, закрытые презентации игр, обеспечивали ранний доступ и бесплатные ключи к играм, одаривали подарками, а самым достойным заносили чемоданы.

реклама

Увы и в нашем благословенном стаде нашлись паршивые овцы, которые - то ли из зависти, то ли в силу своего скудоумия – возгордились. Вместо того, чтобы возвещать людям волю богов, прославлять их творения, гордецы дерзнули усомниться в их совершенстве, без ценности игрового опыта. Вероотступникам не нравилось всё: графика, сюжет, игровые механики.


К несчастью, игровое сообщество с ликованием присоединилась к глумлению над святынями. У богоотступников появились многочисленные последователи. Когда стали выходить дополнения к играм, в адрес богов посыпались обвинения в корыстолюбии.

реклама

Я пытался образумить разнузданную толпу, призывал не гневить высшие силы, но мой одинокий голос тонул в вакханалии всеобщего помешательства.

В начале боги снисходительно отнеслись к нашим безумствам и в милосердии своём вознамерился познакомить нас с неизведанным доселе игровым опытом: они преподнесли нам величайший дар - внутриигровой магазин. Этот чудесный магазин ознаменовал собой новую эпоху в игровой индустрии. Для меня он стал откровением, потому что таил в себе бездну возможностей – как для геймеров, так и их небесных покровителей. Вероотступники же не замедлили предать его поношению.

И боги отвернулись от нас. Теперь на наших каналах воцарилось уныние и запустение. Дошло до того, что блогеры верхнего интернета опустились до обзоров фильмов, сериалов и прохождения презренных инди-поделок. Одумайтесь! Тем ли богам пошли вы в услужение? Что они вам могут дать: бесплатный ключ, ручку от чемодана, где деньги лежат?

А неисправимые грешники не унимаются и продолжают изрыгать хулу, отплясывая на развалинах наших храмов. Горе нам!

реклама

Геймеры, покайтесь, пока не поздно. Надежда  ссё ещё жива. Я послан указать вам путь ко спасению. Идите и возвестите миру о явлении величайшей AAA-игры в истории человечества - Cow Simulator. Этим вы загладить вину перед богами и докажите им свою любовь.

Как явствует из названия,  вам придётся вжиться в роль травоядного парнокопытное крупного рогатого животного. Весь день вы тихо-мирно пасётесь в поле, а вечером вам на вымя надевают доильный аппарат и доят. Ваша задача - дать как можно больше молока. Его количество зависит от объёмов съеденных кормов. Так что приготовьтесь к многочасовым поиском и поглощению вкусной сочной травки.

В вашем распоряжении открытый мир (как в  The Elder Scrolls), где вы бродите (как в Death Stranding) по бескрайним полям, лесным полянам, высокогорный лугам. Вы идёте не один, а в составе стада и слушаете, как мычат о чём-то коровки (как в Red Dead Redemption). Их округлости и размер вымени затмевают собой прелести леди Димитреску. На пустынных дорогах, в глухой чаще, на горных тропах вас поджидают кровожадные хищники (как в Elden Ring.) В случае смерти игра возобновляется с последнего сохранения, продолжая славные традиции souls-like игр. Как вы могли убедиться, Симулятор Коровы вобрал в себя лучшие черты культовых игр последнего десятилетия.

Кому-то игровой процесс покажется затянутым и однообразным, но это первое впечатление. Внутриигровой магазин предоставляет неограниченные возможности: купите предметы, которые позволят ускорить поедания травы, повысить жирность молока (что не менее важно, чем количество), изменить внешность и даже гендер (бык, дающий молоко, возможен только в этой игре.

Удои вашей буренки, как и результаты других игроков, отражаются в онлайн-таблице. Огорчает занимаемая позиция? Хватит пасти заднего! Включите турбо режим: игра ежедневно автоматически будет снимать с вашего банковского счёта средства и закупать необходимые предметы в магазине. Поднимитесь в топ игроков (ищите и меня в списке лидеров). Пусть неудачники жуют сопли, а вы сможете ощутить себя элитной дойной коровой!

Cow Simulator не просто шедевр, это игра столетия. Благодаря ей мы вернём благосклонность богов и ,быть может, наши дети дождутся выхода GTA 6, а наши внуки будут очарованы миром The Elder Scrolls 6.

P.S. Помните, сохраняйте нежность подушечек ваших пальцев, не позволяйте шершавым поверхностям осквернить их. И да будет всё у вас на 12 из 10!




За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

антон логвинов
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
16
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
12
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
1 сентября 2022 62

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
98
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
76
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
63
Видеокарты GeForce RTX 4090 уже появились в розничных магазинах
16
Цены на видеокарты приблизились к рекомендованным в России
13
До перехода Ethereum на PoS остаётся меньше недели
9
Стандарт Wi-Fi 7 дает пропускную способность более 5 гигабит в секунду
12
Готовящийся к выходу планшет Redmi Pad будет стоить от 250 евро
+
Ryzen 5 7600X показал свои возможности в Cinebench R23 — новинка уступила даже Core i5-12600K
29
Nvidia GeForce RTX 4090 на 78% быстрее RTX 3090 Ti
27
Похороны Елизаветы II обойдутся Великобритании в эквивалент 420 млрд рублей
41
Vik-off сравнил 21 термопрокладку для видеокарт и выявил лучшие
13
Загрузка до 400 секунд матплат ASRock с Ryzen 7000 теперь в прошлом благодаря свежей прошивке
2
EA показала геймплей мобильной Heroes of Middle-earth по «Властелину колец»— геймеры возмущены увиденным
4
GeForce RTX 4090 заметили в нескольких австралийских интернет магазинах с ценой около 2800 USD
11
Несколько моделей GeForce RTX 4090 доступно для предзаказа у одного из ритейлеров
5
iQOO Z6 Lite станет первым смартфоном со Snapdragon 4 Gen 1
+
Процессоры Intel 13-го поколения всё же будут уступать CPU Ryzen 7000 по части поддержки PCIe 5.0
22
Предполагаемая GeForce RTX 4090 протестирована в Time Spy Extreme — почти в 2 раза быстрее RTX 3090
12
Розничные цены GeForce RTX 4090 засветились в Австралии
1

Популярные статьи

Россияне столкнулись с проблемами доступа к сервисам Google — что стоит сделать прямо сейчас
60
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 22
9
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
70
Пожизненная лицензия Windows 10 стоит всего 16 долларов на большой осенней распродаже
25
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
81
B.I.O.T.A — Слишком минималистичное приключение
3
Записки Космического Сантехника. Apple MacBook Pro 13
+
Обзор игры Cow Simulator
1

Сейчас обсуждают

Екатерина Боярцева
00:31
Кому как..... По мне так "Байкал" Мерзость со вкусом аптеки....
Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
Ядрило
00:29
Для начала ответь на предыдущий вопрос (цифрой) сколько всего заповедей поц?
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
eds
00:29
Как сказать, если из-за их "экономии" продукт окажется говном, его не будут покупать и это им выльется в большие репутационные и финансовые потери.
Инсайдер: графические процессоры AD106/107 для GeForce RTX 40 будут иметь 8 линий PCIe
Красный против хохла
00:29
развизжалась сучка )))
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
tonic_guru
00:28
Сколько стоить то будет. Вот самый главный вопрос.
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
Ядрило
00:28
поц я с тобой полностью согласен
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Ядрило
00:27
Олеся Гребеневич кто такая? она тебе не дала?
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Tant-Ogly
00:26
А как?
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Ядрило
00:26
его не так звали поц
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Tant-Ogly
00:26
Админ, забань в первую очередь ботов: Олеся Гребеневич вероника попович Ядрило Красный против хохла Муж_ЗАГЛOTA Zorro Абылай Ордабаев
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем