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apprenticebase
Похожий на Titanfall 2 шутер Empulse с вертикальными уровнями и боевыми мехами поступил в продажу
В Steam новинку пока ругают за проблемы с подключением к матчам.
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Разработчики из студии 1047 Games выпустили в раннем доступе Steam свой новый проект — командный сетевой шутер Empulse со сражениями формата «6 на 6», вертикальными уровнями и боевыми мехами. Во многом новинка походит на многопользовательский режим Titanfall 2, с которым поклонники жанра начали её сравнивать в первых отзывах. 

Источник изображений: 1047 Games

Релизная версия Empulse снабжена сразу несколькими режимами, среди которых есть и рейтинговый. В случае с последним матчи проходят в формате «4 на 4», присутствует также система калибровки по рангам. Для доступа к рейтинговым боям нужно накопить 50 тысяч опыта. Также для поднятия интереса к своему детищу его создатели уже сейчас ввели систему ежедневных заданий, которая в том или ином виде представлена практически в любом современном многопользовательском экшене. За выполнение полагаются кредиты, которые можно потом тратить на косметические предметы. 

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Empulse — игра платная и на данном этапе не содержит никаких механик с микроплатежами. Шутер доступен на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Первые покупатели встретили новинку без особого энтузиазма, о чём свидетельствует её невысокий рейтинг в Steam (57% на основании более 110 обзоров). Геймеры жалуются на технические проблемы с подключением к матчам, огромный пинг и необходимость платить деньги за сделанный по «фритуплейной» формуле игру. Empulse можно купить в Steam за 577 рублей (скидка 25%) до 1 июля, а также на Xbox Series X и S за 20 долларов. В ближайшее время проект станет доступен и пользователям PS5.

#игры #1047 games #empulse
Источник: store.steampowered.com
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