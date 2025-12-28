Сайт Конференция
apprenticebase
«Сбер» вложил 1 миллиард рублей в подготовку специалистов по искусственному интеллекту
Программы обучения охватывают 17 городов, а стажировку в компании уже прошли более 2,5 тысячи студентов.

Подготовка кадров для IT-сектора стала приоритетом работы «Сбера», который выделил один миллиард рублей на развитие 14 специализированных программ в сфере искусственного интеллекта. Эти проекты реализуются совместно с Минцифры и к 2030 году должны охватить около 2200 студентов в шести ведущих вузах страны.

Сейчас совместные учебные проекты работают в 17 городах страны, объединяя 64 курса на базе 28 университетов. В прошедшем году в пяти ведущих вузах, включая ВШЭ и ИТМО, открылись так называемые «студенческие пространства» с коворкингами и технологиями умного дома, созданными для комфортной проектной работы.

Компания активно вкладывается и в повышение квалификации педагогов: корпоративная «Летняя цифровая школа» за шесть лет подготовила более 8400 преподавателей вузов и колледжей. Темпы обучения только растут, так как в следующем году банк планирует удвоить набор участников до 4000 человек и перейти на круглогодичный формат работы.

Теоретическая база подкрепляется практикой, ведь только за прошлый год на стажировку в подразделения «Сбера» и партнёрские компании вышли более 2500 студентов. Молодые специалисты решали реальные задачи в сфере анализа данных и нейросетей, а почти 500 талантливых аспирантов и учащихся получают именные стипендии для научной деятельности.

Представители «Сбера» прекрасно отдают себе отчёт в том, что работа с кадрами начинается ещё со школьной скамьи, именно поэтому компания стала партнёром Всероссийской олимпиады по всем 24 предметам. Кстати, победители соревнований по информатике и математике получили предложения о стажировке ещё до поступления в вуз, а всего за год образовательные мероприятия банка посетили свыше 840 тысяч школьников и студентов.

#искусственный интеллект #нейросети #сбер
Источник: cnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

win7821
07:28
150 вообще-то. 2х8 пин 300 ватт, 3х8 - 450. А тут те же 450 ватт вместо 24 контактов на 16, причем провода с разным сечением. Физика это не их сильное место.
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Johan_WTF
07:19
"но модифицированные RTX 5080, оснащённые 32 ГБ видеопамяти, могут ощутимо подпортить запуск новинки" Никак они не подпортят запуск, 5080 32Гб это штучный кастом, а 5080s 24Гб это серийные карты промы...
Китайские энтузиасты сообщают о возможности модификации RTX 5080 до 32 ГБ
Алексей Кузнецов
06:51
В российской электронике все детали зарубежные. Кроме военной, разработанной в СССР еще. Вся военная электроника разработки РФ так же полна импорта )) Стратегия цап-царап в действии.
Минпромторг будет без предупреждения проверять российскую электронику на наличие зарубежных деталей
Николай Тищенко
06:44
Для ботофермы сгодится!
Российские операторы мобильной связи начали привлекать абонентов доступом к нейросетям без VPN
Mr.Roman
06:20
Замените ещё разъем питания на 2х8pin и я куплю такую карту
Китайские энтузиасты сообщают о возможности модификации RTX 5080 до 32 ГБ
Nacvark
06:19
ну axios писало, что как раз таки израиль предупредил сша. мол, вот они бряцают оружием, вы посмотрите, нам нужно что-то тоже мутить.
Reuters: инвесторы вкладываются в китайские ИИ-компании из-за опасений ИИ-пузыря на рынке США
Зю
04:22
Чёт в последние дни даже ночью всё работает. Странно
Российские операторы мобильной связи начали привлекать абонентов доступом к нейросетям без VPN
Hru
04:05
Вот
Даже RTX 5090D и Ryzen 9 9950X3D не смогли обеспечить 60 fps в 5K с DLSS в Cyberpunk 2077
Hru
04:04
Хз че они там меряли. У меня вполне себе 9800 тащит
Даже RTX 5090D и Ryzen 9 9950X3D не смогли обеспечить 60 fps в 5K с DLSS в Cyberpunk 2077
valderm
02:45
я такого даже под настойкой из мухоморов не написал бы, хотя знаю как ее делать 😂
Как подготовиться к комфортному выживанию в условиях зомби-апокалипсиса — гипотетический сценарий
