Программы обучения охватывают 17 городов, а стажировку в компании уже прошли более 2,5 тысячи студентов.

Подготовка кадров для IT-сектора стала приоритетом работы «Сбера», который выделил один миллиард рублей на развитие 14 специализированных программ в сфере искусственного интеллекта. Эти проекты реализуются совместно с Минцифры и к 2030 году должны охватить около 2200 студентов в шести ведущих вузах страны.

Сейчас совместные учебные проекты работают в 17 городах страны, объединяя 64 курса на базе 28 университетов. В прошедшем году в пяти ведущих вузах, включая ВШЭ и ИТМО, открылись так называемые «студенческие пространства» с коворкингами и технологиями умного дома, созданными для комфортной проектной работы.

Компания активно вкладывается и в повышение квалификации педагогов: корпоративная «Летняя цифровая школа» за шесть лет подготовила более 8400 преподавателей вузов и колледжей. Темпы обучения только растут, так как в следующем году банк планирует удвоить набор участников до 4000 человек и перейти на круглогодичный формат работы.

Теоретическая база подкрепляется практикой, ведь только за прошлый год на стажировку в подразделения «Сбера» и партнёрские компании вышли более 2500 студентов. Молодые специалисты решали реальные задачи в сфере анализа данных и нейросетей, а почти 500 талантливых аспирантов и учащихся получают именные стипендии для научной деятельности.

Представители «Сбера» прекрасно отдают себе отчёт в том, что работа с кадрами начинается ещё со школьной скамьи, именно поэтому компания стала партнёром Всероссийской олимпиады по всем 24 предметам. Кстати, победители соревнований по информатике и математике получили предложения о стажировке ещё до поступления в вуз, а всего за год образовательные мероприятия банка посетили свыше 840 тысяч школьников и студентов.