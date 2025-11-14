Сайт Конференция
apprenticebase
Российские айтишники просят власти не увеличивать страховые взносы почти в два раза с 2026 года
Вместо этого они настаивают на постепенном повышении тарифов, которые всё равно будут меньше, чем у остальных.

Российская ИТ-отрасль, совсем недавно добившаяся сохранения нулевой ставки НДС, теперь сражается за другую ключевую льготу. Представители индустрии направили властям новое обращение с просьбой не допустить резкого, почти двукратного увеличения страховых взносов, которое запланировано на 2026 год. Вместо такого шокового повышения тарифов компании предлагают внедрить плавный и предсказуемый рост.

Основное беспокойство отечественного ИТ-бизнеса вызывает запланированный с 2026 года скачок тарифов страховых взносов с нынешних 7,6% сразу до 15%. Конечно, это всё ещё вдвое ниже стандартной ставки в 30%, но именно резкость перехода тревожит российские ИТ-компании. Поэтому их ключевое предложение — заменить этот единовременный скачок на постепенное повышение, растянув данный процесс вплоть до 2030 года.

Впрочем, предложением по страховым взносам айтишники не ограничились. В своём письме они настаивают на сохранении всего действующего пакета привилегий. В него входят льготная ставка налога на прибыль в 5%, возможность использовать упрощённую и патентную (позволяющую индивидуальным предпринимателям платить фиксированную сумму налога вместо процента с дохода) системы налогообложения, а также особые условия для резидентов «Сколково».

Чтобы подкрепить свою позицию, авторы обращения рисуют довольно мрачную картину последствий отмены льгот. По их мнению, подобный шаг не просто затормозит развитие российской ИТ-сферы, но и создаст серьёзные риски для экономики. Среди них — неконтролируемый отток квалифицированных кадров за рубеж, уход зарплат в «серую» зону и потеря интереса компаний к российской юрисдикции в пользу стран с более выгодными налоговыми ставками.

Как отмечают журналисты «Ведомостей», за этими предложениями стоит мощное отраслевое лобби. Письмо, датированное 10 ноября 2025 года, было направлено министру финансов Андрею Силуанову и главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову. Его подготовила рабочая группа по цифровизации при бизнес-омбудсмене Москвы, а в её состав вошли ключевые игроки рынка: «Руссофт», «МИТ – Мы ИТ», АРПП «Отечественный софт» и АПКИТ. Представители ассоциаций подчёркивают, что документ отражает «консолидированную позицию всей индустрии».

Любопытный нюанс заключается в том, что, несмотря на то что письмо было отправлено ещё несколько дней назад, в профильном Минцифры его пока не получили. В ведомстве заверили, что как только документ до них дойдёт, он будет рассмотрен в установленном порядке.

#минцифры #тарифы #льготы #it индустрия
Источник: itsupport.cnews.ru
