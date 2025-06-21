Все БП из новой линейки Asus оснащены разъёмами 12V-2x6 с позолоченными медными контактами.

Компания Asus анонсировала новую линейку блоков питания Pro WS Platinum, предназначенную для высокопроизводительных рабочих станций. Серия включает модели мощностью 1600, 2200 и 3000 Вт и создана для систем, решающих задачи в области искусственного интеллекта и 3D-рендеринга с использованием нескольких графических ускорителей Nvidia нового поколения.

Возможности блоков питания напрямую зависят от их мощности. Флагманская модель на 3000 Вт рассчитана на одновременную работу четырёх видеокарт уровня RTX 5090. Версия на 2200 Вт обеспечит стабильное питание для четырёх ускорителей класса RTX 5080, а 1600-ваттная модель сможет поддерживать две видеокарты RTX 5090.

Инженеры уделили особое внимание надёжности и эффективности. Блоки питания оснащены разъёмами 12V-2x6 с позолоченными медными контактами. Такое решение улучшает передачу энергии, повышает долговечность и снижает рабочую температуру коннектора. За охлаждение внутренних компонентов отвечают ребристые алюминиевые радиаторы и вентилятор на двойном шарикоподшипнике, ресурс которого выше, чем у стандартных аналогов. Печатная плата имеет специальное покрытие, защищающее её от влаги, пыли и мусора.

Эффективность подтверждена сертификатом 80 PLUS Platinum и обеспечивается в том числе японскими конденсаторами серверного уровня. На все модели распространяется десятилетняя гарантия.

Несмотря на высокую мощность, все устройства серии Pro WS Platinum имеют достаточно компактные размеры — их длина составляет всего 175 мм. Это делает их совместимыми с большим количеством корпусов и упрощает прокладку кабелей, улучшая циркуляцию воздуха. Процессу сборки также поспособствуют гибкие кабели с чёткой цветовой маркировкой коннекторов для процессора и видеокарт.

Наконец, поддержка стандартов ATX 3.1 и PCIe 5.1 гарантирует совместимость с новейшими комплектующими.