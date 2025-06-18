Компания ещё в прошлом году сняла для себя запрет на использование ИИ-разработок в военных целях.

Компания OpenAI получила от Пентагона контракт на $200 млн для разработки искусственного интеллекта. Соглашение рассчитано на год и предполагает создание передовых ИИ-инструментов для решения задач в области национальной безопасности США. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Появление и заключение данного контракта стало возможным после того, как в прошлом году OpenAI изменила политику своей деятельности. Компания убрала из внутреннего корпоративного документа прямой запрет на использование своих технологий в «военных целях», однако сохранила ограничение на их применение для разработки оружия.

В рамках контракта OpenAI займётся созданием ИИ-решений для улучшения медицинского обслуживания военных, анализа данных и киберзащиты. Хотя текущее соглашение рассчитано на один год, оно является частью долгосрочной программы, полное завершение которой намечено на июль 2036 года. Большинство работ будет сосредоточено в Вашингтоне.

Как отметили в OpenAI, контракт является частью новой инициативы OpenAI for Government. Она объединяет все партнёрства компании с госучреждениями США, предоставляя им доступ к последним версиям моделей, включая ChatGPT Enterprise и ChatGPT Gov. В рамках соглашения Пентагон также сможет «на ограниченной основе» получать кастомные ИИ-модели.

Для OpenAI, чья годовая выручка в июне 2025 года достигла $10 млрд, контракт с Пентагоном не является финансово значимым. Это соглашение было заключено через несколько месяцев после объявления о сотрудничестве OpenAI с оборонным стартапом Anduril. Конкуренты также не отстают: ранее компания Anthropic сообщила о партнёрстве с Palantir и Amazon для внедрения своих ИИ-моделей в интересах американских оборонных и разведывательных ведомств США.