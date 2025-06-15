Одна из особенностей аппарата — различная ёмкость аккумулятора для разных рынков. Также заявлены защита от воды и пыли по стандарту IP68, поддержка Wi-Fi 7, подэкранный сканер отпечатков и операционная система Android 15 с оболочкой HyperOS 2.

В сети появились исчерпывающие данные о готовящемся к выходу смартфоне Poco F7. Утечка включает не только подробные технические спецификации, но и качественные изображения устройства в нескольких вариантах оформления.

Смартфон будет доступен в двух типах дизайна. Стандартные версии, чёрная и белая, получат сдержанное оформление с глянцевым корпусом и вертикальным блоком из двух камер. Специальное издание выглядит иначе: его задняя панель разделена по диагонали на две части. Верхняя украшена декоративными узорами, имитирующими печатную плату, а нижняя имеет матовую серебристую текстуру.

Основной смартфона стал чип Snapdragon 8s Gen 4 в паре с памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Устройство оснастят 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772×1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Также заявлена поддержка ШИМ-регулирования на частоте 3840 Гц. Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией, а дополнять его будет сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Фронтальная камера — 20 Мп.

Одна из особенностей — различная ёмкость аккумулятора для разных рынков. Глобальная версия получит батарею на 6500 мА·ч, в то время как вариант для Индии оснастят элементом на 7550 мА·ч. Обе модели будут поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт. Среди других характеристик заявлены защита от воды и пыли по стандарту IP68, поддержка Wi-Fi 7, подэкранный сканер отпечатков и операционная система Android 15 с оболочкой HyperOS 2.