Бенчмарк использует API Metal и доступен в Steam как бесплатное обновление.

Компания UL Solutions представила нативную версию популярного пакета для тестирования производительности 3DMark для операционной системы macOS. Как пояснили разработчики, ранее многие пользователи запускали на компьютерах Mac версию для iOS, что приводило к ограничениям — например, к снижению максимальной частоты кадров. Новый продукт лишён этих недостатков.

Новая версия 3DMark работает напрямую в macOS, используя графический API Metal. Это обеспечивает полную сопоставимость результатов с показателями на платформах Windows, iOS и Android. В пакет вошли тесты Wild Life Extreme, Solar Bay, а также новейший кроссплатформенный бенчмарк Steel Nomad и его облегчённая версия Steel Nomad Light.

Владельцам macOS также стал доступен режим «Проводник» (Explorer Mode) для тестов Steel Nomad, позволяющий свободно перемещаться по тестовым сценам. Программный пакет распространяется через Steam. Для тех, кто уже владеет 3DMark, обновление до версии для macOS будет бесплатным. Также доступна демонстрационная версия.

Релизная версия не лишена минимум двух проблем, о чём UL Solutions честно предупреждает. Первая — из-за ограничений самой macOS программа не может отображать некоторые данные о состоянии системы, например температуру и частоту процессора. Вторая — в текущей версии могут отсутствовать некоторые достижения, что будет исправлено в будущих обновлениях.