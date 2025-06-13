Android безоговорочно лидирует – на его долю приходится 72,72% всего мобильного трафика.

Доля мобильных устройств в мировом интернет-трафике достигла исторического максимума в 64%. За последние 15 лет смартфоны стали основным инструментом для выхода в сеть, а с 2015 года их доля в общем трафике выросла более чем вдвое — с 31,16% до 64%. Показатель растёт непрерывно уже восьмой квартал подряд.

Основным драйвером роста стали пользователи из Азии. По данным Statcounter, в этом регионе на мобильные устройства приходится 71,3% всего интернет-трафика. Это значительно превышает показатели Европы и Америки, где доля смартфонов составляет около 50%.

На рынке операционных систем безоговорочно лидирует Android: на его долю приходится 72,72% всего мобильного трафика, в то время как у iOS — 26,92%. Такое положение дел объясняется глобальным охватом системы от Google, которая установлена более чем на 70% смартфонов в мире. Её популярности в густонаселённых странах, таких как Индия и Китай, способствуют доступность даже на бюджетных устройствах, поддержка сетей 4G/5G и наличие режимов экономии данных. В то же время в США, благодаря восприятию бренда и поддержке операторов, немного популярнее остаётся iOS.

Доли других систем на рынке мобильного трафика крайне малы: на Samsung Tizen приходится 0,2%, на KaiOS — 0,02%, а на Linux — всего 0,01%. Данные аналитической компании Cloudflare подтверждают общую картину. В её годовом отчёте за 2024 год отмечается, что общий интернет-трафик в мире вырос на 17,2%, при этом более чем в 25 странах и регионах доля Android в мобильном трафике превысила 90%.