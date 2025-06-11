Речь пока идёт о четырёх моделях: Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+ и 80 Ultra.

Компания Huawei представила в Китае новую флагманскую серию смартфонов Pura 80, состоящую из четырёх моделей: Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+ и 80 Ultra. Все устройства работают на собственной операционной системе компании — HarmonyOS Next.

На презентации глава подразделения потребительских устройств Юй Чэндун заявил, что за последние 10 лет компания инвестировала в исследования и разработки почти 1,25 трлн юаней (около 173 млрд долларов). По его словам, именно эти вложения позволили Huawei преодолеть технологические трудности и создать собственные ключевые компоненты для новых устройств, включая серию Pura 80.

Главной особенностью топовой модели Pura 80 Ultra стала камера. В ней установлен крупный, так называемый дюймовый сенсор на 50 Мп. Его большой физический размер позволяет матрице улавливать значительно больше света, что напрямую улучшает качество фотографий, особенно при плохом освещении. Ключевым же нововведением стал выдвижной телеобъектив с переключаемой оптикой. В нём используется система из двух линз, которые обеспечивают чистое оптическое приближение 3,7х и 9,4х.

Старшие модели линейки (Pro, Pro+ и Ultra) оснащены 6,8-дюймовыми OLED-экранами с закруглёнными краями, пиковой яркостью 3000 нит и адаптивной частотой обновления 1–120 Гц. Базовая версия получила плоский 6,6-дюймовый дисплей.

За производительность отвечает новый программный движок Ark Engine, который, по данным Huawei, обеспечивает прирост общей производительности на 36%. Топовые модели получили аккумуляторы ёмкостью 5700 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 80 Вт. Стоимость флагманской модели Pura 80 Ultra в Китае начинается от 9999 юаней (около 1390 долларов).