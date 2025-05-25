Наибольший интерес вызывают сверхскоростные игровые устройства с частотой обновления 500 Гц.

Компания Acer на выставке Computex 2025 продемонстрировала обновлённую линейку своих мониторов, включающую как портативные двухэкранные модели, так и сверхскоростные игровые устройства с частотой обновления 500 Гц.

Среди представленных устройств выделяется Nitro PG271K – 27-дюймовый игровой IPS-монитор, позиционируемый производителем как портативное решение. Он способен работать в двух разрешениях: 4K (3840×2160 пикселей) с частотой 72 Гц или Full HD (1920×1080 пикселей) с частотой 144 Гц и временем отклика 0,5 мс. Монитор оснащён откидной подставкой, креплением VESA, портами USB-C и HDMI.

В сегменте портативных решений также показана модель Acer PD243YE. Это устройство с двумя 23,5-дюймовыми IPS-экранами разрешением 1080p, которые расположены друг над другом. Верхний дисплей закреплён на шарнирах и может наклоняться в диапазоне от 0 до 315 градусов, что обеспечивает гибкость при организации рабочего пространства. Подключение осуществляется через интерфейсы USB-C или HDMI.

Для любителей компьютерных игр предназначен Predator X27U F5. Это 26,5-дюймовый монитор с QD-OLED-матрицей, разрешением 1440p и впечатляющей частотой обновления 500 Гц. Устройство поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, обеспечивает 99% охват цветового пространства DCI-P3 и имеет время отклика 0,03 мс. Монитор оснащён встроенными динамиками и регулируемой во всех направлениях подставкой.

Компания также пополнила ассортимент двумя мониторами со встроенной платформой Google TV. Модель GA321QK P представляет собой 32-дюймовое устройство с 4K UHD-экраном (3840×2160 пикселей), частотой обновления 165 Гц и временем отклика 0,05 мс. Вторая новинка, GA341CUR W0, – это 34-дюймовый сверхширокоформатный изогнутый монитор с разрешением 3440×1440 пикселей, частотой 240 Гц и 99% охватом цветового пространства sRGB. Обе модели поддерживают функции потоковой передачи контента и трансляции благодаря Google TV.

Обновление получила и серия 3D-мониторов Predator SpatialLabs View 27. Ожидается, что стандартная версия такого монитора будет стоить около 2000 долларов. Модификация Pro, ориентированная на коммерческое использование и включающая профессиональное программное обеспечение и поддержку, обойдётся дороже – предположительно, её цена достигнет уровня выше 3000 долларов.

Информация о ценах и сроках поступления новинок в продажу пока не объявлена.