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apprenticebase
Чип Xiaomi XRing 01 показал в Geekbench высокую производительность на уровне Snapdragon 8 Elite
Тесты проводились на смартфоне Xiaomi 25042PN24C с 10 ядрами по схеме «2+4+2+2»

Собственный процессор Xiaomi XRing 01, похоже, окажется более конкурентоспособным, чем предполагалось. Если первоначально его сравнивали со Snapdragon 8 Gen 2, то первые результаты тестов (при условии их достоверности) ставят новинку в один ряд с чипом Snapdragon 8 Elite.

Xiaomi уже подтвердила, что 01 производится по 3-нм техпроцессу второго поколения. Точная конфигурация аппаратной части неизвестна, но утечки указывают на использование основного ядра Cortex-X925, трёх производительных ядер A725 и четырёх энергоэффективных A520, а также графического ускорителя от Imagination.

Заслуживающие доверия инсайдеры @UniverseIce и @Jukanlosreve указывают на результаты теста Geekbench устройства Xiaomi с модельным номером 25042PN24C. Это важно по двум причинам. Во-первых, некоторые источники утверждают, что под этим номером скрывается Xiaomi 15S Pro, который должен заменить Xiaomi 15 Pro на базе Snapdragon 8 Elite. Во-вторых, сами результаты: около 9000 баллов в многоядерном и от 2800 до 3000 баллов в одноядерном тестах. Такие показатели ставят XRing 01 немного позади Snapdragon 8 Elite, но чуть впереди Dimensity 9400.

Важно понимать, что прямого сравнения с Xiaomi 15 Pro пока нет, но обнародованные предварительные показатели выглядят многообещающе. Для сравнения, Dimensity 9400, созданный по 3-нм техпроцессу первого поколения, использует комбинацию ядер Cortex-X925, X4 и A720.

По данным всё того же Geekbench, процессор 01 имеет 10 ядер вместо ожидаемых 8, что может быть ошибкой идентификации нового чипа. Также обращает на себя внимание тактовая частота в 3,9 ГГц – даже Dimensity 9400+ достигает лишь 3,73 ГГц на одном ядре. Графический процессор указан как Immortalis-G925, а не разработка Imagination, как предполагалось ранее (впрочем, это были лишь слухи). 

Стоит помнить, что столь ранние тесты из неизвестных источников нельзя в принципе считать надёжным источником. Но ждать официальной информации от производителя осталось недолго.  Xiaomi планирует крупное мероприятие на 22 мая, где ожидается презентация Xiaomi 15S Pro, планшета Xiaomi Pad 7 Ultra и первого внедорожника компании Xiaomi YU7. Именно там, вероятно, и состоится официальный дебют процессора XRing 01 — и это может быть не просто совпадением, если 25042PN24C действительно окажется моделью 15S Pro.

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#xiaomi #процессоры #мобильные процессоры #xring 01
Источник: gsmarena.com
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