Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
Учёные выявили особые микробы, обладающие способностью быстро поглощать углекислый газ из атмосферы. Впоследствии данные крошечные создания оседают, обеспечивая эффективную «фиксацию» поглощённого газа. Указанные формы жизни, играющие важную роль в природных процессах, могут стать основой для новых методов борьбы с изменением климата.
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Речь идёт о цианобактериях, получивших условное наименование «Чонкус». Подобно растениям, они потребляют углекислый газ в ходе фотосинтеза, однако, по оценкам исследователей, осуществляют этот процесс значительно активнее. Специалисты из Университета штата Колорадо установили, что упомянутые микроскопические существа успешно адаптировались к суровым условиям. Их уникальные свойства, такие как способность к поглощению углекислого газа или очистке окружающей среды от загрязнителей, представляют значительный интерес для человека.
Джеймс Хенриксен из Университета штата Колорадо пояснил, что уникальность данных одноклеточных подтверждается их способностью к выживанию в экстремальных средах. По его словам, половина вдыхаемого нами кислорода является результатом деятельности подобных существ, а микробный мир представляет собой обширную, малоизученную область, полную нераскрытого потенциала. Учёный также акцентировал внимание на незаменимой роли названных организмов в глобальных биогеохимических циклах углерода и азота.
Как отметил Хенриксен, даже в человеческих жилищах обитают колонии безвредных бактерий. Скопления невидимых невооружённым глазом микробов способны демонстрировать полезные свойства. К числу таких организмов относятся и экстремофилы – формы жизни, адаптированные к экстремальным температурным режимам или условиям с резкими колебаниями влажности.
Научная группа Хенриксена планирует провести детальный генетический анализ собранных образцов, а также заняться культивированием и тестированием наиболее перспективных из них. Учёные полагают, что выявленные организмы, потенциально обитающие даже в непосредственной близости от человека, способны внести существенный вклад в решение проблемы изменения климата.
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