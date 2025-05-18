Учёные выявили особые микробы, обладающие способностью быстро поглощать углекислый газ из атмосферы. Впоследствии данные крошечные создания оседают, обеспечивая эффективную «фиксацию» поглощённого газа. Указанные формы жизни, играющие важную роль в природных процессах, могут стать основой для новых методов борьбы с изменением климата.

реклама





Речь идёт о цианобактериях, получивших условное наименование «Чонкус». Подобно растениям, они потребляют углекислый газ в ходе фотосинтеза, однако, по оценкам исследователей, осуществляют этот процесс значительно активнее. Специалисты из Университета штата Колорадо установили, что упомянутые микроскопические существа успешно адаптировались к суровым условиям. Их уникальные свойства, такие как способность к поглощению углекислого газа или очистке окружающей среды от загрязнителей, представляют значительный интерес для человека.

Джеймс Хенриксен из Университета штата Колорадо пояснил, что уникальность данных одноклеточных подтверждается их способностью к выживанию в экстремальных средах. По его словам, половина вдыхаемого нами кислорода является результатом деятельности подобных существ, а микробный мир представляет собой обширную, малоизученную область, полную нераскрытого потенциала. Учёный также акцентировал внимание на незаменимой роли названных организмов в глобальных биогеохимических циклах углерода и азота.

Как отметил Хенриксен, даже в человеческих жилищах обитают колонии безвредных бактерий. Скопления невидимых невооружённым глазом микробов способны демонстрировать полезные свойства. К числу таких организмов относятся и экстремофилы – формы жизни, адаптированные к экстремальным температурным режимам или условиям с резкими колебаниями влажности.

Научная группа Хенриксена планирует провести детальный генетический анализ собранных образцов, а также заняться культивированием и тестированием наиболее перспективных из них. Учёные полагают, что выявленные организмы, потенциально обитающие даже в непосредственной близости от человека, способны внести существенный вклад в решение проблемы изменения климата.