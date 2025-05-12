Производитель уже признал проблему, сославшись на некоторые нюансы компоновки.

Новейшие настольные процессоры Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake) замедляют работу быстрых SSD-накопителей PCIe 5.0 при использовании их в связке с материнскими платами на чипсете X890. Как показали тесты, при таком сценарии накопители не достигают своей максимальной скорости.

Издание The SSD Review обнаружило, что скорость последовательного чтения у накопителей падает с заявленных 14 ГБ/с до 12 ГБ/с. Intel подтвердила эти результаты, объяснив проблему более длинным путём передачи данных между чиплетами внутри процессора.

Проблема связана не с чипсетом X890, а с самим процессором — например, это точно актуально в отношении Core Ultra 9 285K. Он добавляет системе до 20 линий PCIe 5.0, которые контролируются отдельным чиплетом ввода-вывода (I/O tile). По заявлению Intel, путь передачи данных от этого модуля к другим компонентам процессора стал длиннее, что приводит к увеличению задержек и снижению скорости SSD.

Это падение производительности особенно неприятно для тех, кто инвестирует в дорогие накопители PCIe 5.0. На данный момент более выгодными по соотношению цены и производительности остаются SSD PCIe 4.0. Тесты всё того же издания The SSD Review наглядно показывают разницу: два накопителя Gen5 на старой платформе Z790 выдавали 14 ГБ/с, а на новой X890 — только 12 ГБ/с, падение на 14%.

Проблема с SSD добавляется к другим сложностям платформы Arrow Lake, которая при запуске показала производительность ниже ожидаемой, пусть и с меньшим энергопотреблением. Intel обещала исправить недочёты чипов в течение года. Пока неясно, удастся ли решить проблему со скоростью SSD программным обновлением, или компании придётся учесть эту ошибку в будущих продуктах.