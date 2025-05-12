Перечня «виновных» в подорожании нововведений ещё предстоит дождаться.

Apple рассматривает возможность повышения цен на линейку грядущих iPhone 17. Причиной могут стать действующие американские тарифы на товары из Китая, но компания, если верить инсайдерам, планирует оправдать вероятное подорожание новыми функциями и изменениями в дизайне аппаратов, а не внешними экономическими факторами.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (со ссылкой на MacRumors). По данным издания, команда маркетологов Apple постарается не упоминать тарифы как причину роста цен, акцентируя внимание на обновлениях самих устройств — например, на ожидаемом изменении дизайна iPhone 17 Pro и Pro Max или появлении сверхтонкой модели iPhone 17 Air. Однако, как отмечает WSJ, потребители могут не поверить в такое объяснение, поскольку торговые ограничения между США и Китаем широко известны и часто упоминаются в СМИ. Пока неясно, какие именно нововведения Apple представит в качестве обоснования повышения цен.

Что касается возможных характеристик будущей линейки, то базовые iPhone 17 и iPhone 17 Air, по слухам, получат чип A19, а модели Pro — более мощный A19 Pro. Оба чипа могут производиться по улучшенному 3-нм техпроцессу TSMC N3P. Также ожидается, что Pro-версии впервые оснастят испарительной камерой для лучшего охлаждения и стабильной работы под нагрузкой. Кроме того, вся линейка может получить 12 Гбайт оперативной памяти, хотя некоторые источники утверждают, что это обновление коснётся только Pro-моделей.

Важно отметить, что сама Apple пока официально не подтверждала планы по повышению цен на iPhone 17. Поэтому к этой информации стоит относиться с долей скепсиса, ожидая дальнейших новостей.