Аппарат будет напоминать цельный стеклянный лист, а его дизайн описывается как «чрезвычайно сложный».

К двадцатилетию iPhone, которое будет отмечаться в 2027 году, Apple планирует серьёзно обновить дизайн смартфона, по крайней мере, для одной из моделей линейки. Как сообщает инсайдер Марк Гурман в своей рассылке Power On, компания стремится создать аппарат с экраном «от края до края», без каких-либо вырезов или рамок, разместив фронтальную камеру и датчики Face ID под дисплеем.

Новый дизайн описывается как «чрезвычайно сложный». Ожидается, что в нём будет активно использоваться стекло, а сам смартфон будет напоминать цельный стеклянный лист, вызывая ассоциации с оригинальным iPhone 2007 года. Предыдущий значительный редизайн компания проводила в 2017 году с выпуском iPhone X — аккурат к десятилетию устройства.

Из-за высокой сложности производства юбилейную модель iPhone придётся собирать в Китае. По данным Гурмана, имеющиеся у китайских партнёров технологии лучше всего подходят для реализации задуманного дизайна, несмотря на усилия Apple по переносу части производства в Индию и Вьетнам. Эти страны, вероятно, продолжат выпускать более простые и массовые модели iPhone.

Решение производить сложную модель в Китае принимается вопреки действующим американским тарифам, которые удорожают производство. Сочетание этих тарифов и сложности самого устройства может сделать юбилейный iPhone довольно дорогим. Впрочем, Apple активно развивает производство собственных компонентов, включая модемы C-серии (они установлены в свежем iPhone 16e, например), что потенциально может помочь компании частично снизить издержки.