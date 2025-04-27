Но пока на уровне слухов, это важно понимать.

В Сети появилась информация о грядущей линейке мобильных графических процессоров AMD на архитектуре RDNA 4. Утечка, приписываемая инсайдеру @All_The_Watts, раскрывает предполагаемые характеристики шести моделей видеокарт серии Radeon RX 9000M, предназначенных для ноутбуков разного уровня производительности.

Сообщается, что флагманская модель RX 9080M будет основана на чипе Navi 48 и получит 64 вычислительных блока (Compute Units, CU) и 16 ГБ видеопамяти. На этом же чипе, предположительно, будет базироваться модель RX 9070M XT с 48 CU и 16 ГБ памяти. Ожидается, что эти две старшие видеокарты составят конкуренцию мобильным решениям NVIDIA 70-го и 80-го классов из свежей линейки, однако их реальная производительность пока неизвестна.

Модель среднего уровня RX 9070 по данным утечки, используют чип Navi 44 с 32 CU и 8 ГБ видеопамяти. Младший вариант RX 9060, также на основе Navi 44, оснащаются 28 CU и 8 ГБ памяти. Таким образом, минимальный объём видеопамяти в новой мобильной линейке AMD, вероятно, составит 8 ГБ.

Выход мобильных видеокарт на архитектуре RDNA 4 ожидается чуть позже предполагаемого графика смены поколений AMD. Стоит отметить, что в своих новейших процессорах со встроенной графикой (APU), таких как Strix Halo и будущих Medusa Point, компания пока использует архитектуру RDNA 3.5. Полноценный анонс дискретных мобильных решений Radeon 9000M может состояться на выставке Computex 2025, где также ожидается дебют настольных видеокарт Radeon RX 9000-й серии.

К информации из данной утечки следует относиться с осторожностью, поскольку официального подтверждения от AMD пока не поступало, и детали могут измениться.