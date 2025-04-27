Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Флагманская мобильная видеокарта RX 9080M на базе RDNA 4 получит 16 Гбайт памяти
Но пока на уровне слухов, это важно понимать.

В Сети появилась информация о грядущей линейке мобильных графических процессоров AMD на архитектуре RDNA 4. Утечка, приписываемая инсайдеру @All_The_Watts, раскрывает предполагаемые характеристики шести моделей видеокарт серии Radeon RX 9000M, предназначенных для ноутбуков разного уровня производительности.

Сообщается, что флагманская модель RX 9080M будет основана на чипе Navi 48 и получит 64 вычислительных блока (Compute Units, CU) и 16 ГБ видеопамяти. На этом же чипе, предположительно, будет базироваться модель RX 9070M XT с 48 CU и 16 ГБ памяти. Ожидается, что эти две старшие видеокарты составят конкуренцию мобильным решениям NVIDIA 70-го и 80-го классов из свежей линейки, однако их реальная производительность пока неизвестна.

Модель среднего уровня RX 9070 по данным утечки, используют чип Navi 44 с 32 CU и 8 ГБ видеопамяти. Младший вариант RX 9060, также на основе Navi 44, оснащаются 28 CU и 8 ГБ памяти. Таким образом, минимальный объём видеопамяти в новой мобильной линейке AMD, вероятно, составит 8 ГБ.

Выход мобильных видеокарт на архитектуре RDNA 4 ожидается чуть позже предполагаемого графика смены поколений AMD. Стоит отметить, что в своих новейших процессорах со встроенной графикой (APU), таких как Strix Halo и будущих Medusa Point, компания пока использует архитектуру RDNA 3.5. Полноценный анонс дискретных мобильных решений Radeon 9000M может состояться на выставке Computex 2025, где также ожидается дебют настольных видеокарт Radeon RX 9000-й серии.

К информации из данной утечки следует относиться с осторожностью, поскольку официального подтверждения от AMD пока не поступало, и детали могут измениться.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#amd #видеокарты #radeon rx 9080m
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Секретная гиперзвуковая ракета «Темный орел» успешно стартовала с мыса Канаверал
2
Бета-версия Android Auto 14.3 доступна для загрузки
+
Инсайдер показал мини-флагманы Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus рядом друг с другом
2
Edmunds: Незначительный ремонт Cybertruck стоимостью $100 000 обошёлся в $58 000
3
Casio выпустила ограниченную серию часов G-Shock в коллаборации с художником Mooze
+
У государственных онлайн-сервисов Украины произошел сбой после прекращения помощи со стороны США
1
Польша готовится подписать контракт с Южной Кореей на поставку подлодок
3
Россия примет участие в строительстве Трансафганской железной дороги
+
Xiaomi выпустила вертикальный кондиционер Mijia Fresh Air Pro с HyperOS
+
Samsung в One UI 8 продолжит изменения дизайна, начатые в One UI 7
1
Создатель Fallout рассказал, что его попросили уничтожить все рабочие материалы оригинальной игры
2
Обновленное приложение «Камера» от Xiaomi приносит улучшения по всем направлениям
+
Более 22 минут игрового процесса новой Battlefield попали в Сеть
+
Иран представляет новые корветы класса «Шахид Сулеймани»
+
AMD может ограничить или даже отменить выпуск Radeon RX 9060 XT 8 ГБ
2
В России разработали первый в мире спиновый триод на основе наномембранного фильтра
+
Ни капитана, ни матросов - компания Blue Water Autonomy хочет создать автономные корабли
+
Pebble представила Core 2 Duo с адаптером для зарядки и 30-дневной батареей
+
Видеокарты ASUS ROG Astral GeForce RTX 50 оснащены датчиком положения для защиты от провисания
3
НАСА испытало устойчивость защитных щитов модуля планируемой космической станции «Орбитальный риф»
+

Популярные статьи

Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
46
Xbox 360 и Freeboot - как обновить прошивку на ретроконсоли
2
Появились первые фотографии новейшего китайского истребителя-невидимки J-36
4
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
54
«Хабблу» 35 лет — вспоминаем 10 самых важных открытий космического телескопа
3
В Китае разработали новый тип квантового сенсора для обнаружения подводных лодок
3
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
12
Обзор трех моих любимых фильмов о геймерах: “Волшебник”, “Пиксели” и “Нубы”
1
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1

Сейчас обсуждают

lucul
16:47
" Вчера закончил очередную кампанию на максимальной сложности и поймал себя на мысли — это было слишком легко. Более того, 95% всех сражений проводил в автоматическом режиме, так как не было необходим...
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
Дима
16:42
Афган это другая тема.
The Telegraph: Россия обыграла Запад в кампании на истощение
Фельдшер
16:41
Все смогли - бородачи сидели в горах, иногда вылазия потратить оружие омерикой предоставленное, да отчет об этом снять. При Союзе там порядок был - не зря бывшие душманы с уважением вспоминают те вре...
The Telegraph: Россия обыграла Запад в кампании на истощение
swr5
16:41
Чимбал - главный популяризатор Линукса на этом сайте. Решил действовать "от противного" и свои серебренники исправно получает, и даже за них приличный гарнитур для гостиной купил, что для белорусской ...
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
Mallory
16:33
Девять пакетов, один из них - чимбальский "бенчмарк". Еще один - игра 0.A.D., которую он вчера упаковал. Все остальное, кроме firefox ESR (но это не заслуга чимбала) - безнадежно устарело. А сколько ...
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
swr5
16:28
Ну оригиналы уничтожил, а копию можно было сохранить для себя и истории. В чем проблемы?
Создатель Fallout рассказал, что его попросили уничтожить все рабочие материалы оригинальной игры
Айдар Кожагельдиев
16:27
Дорогущая и топовая прежде версия карт инвидиа которая сейчас не такая уж и топовая . Была она у меня буквально 6 дней и после отправилась обратно продавцу оставив после себя ужасное апечатление . ПЕР...
Американская General Atomics создаёт лазерное оружие мощностью 25 кВт для установки на беспилотники
Рома Бутурлим
16:26
Нет такого поняти как карта для full hd. Есть слабые карты и производительные. Всё. К тому же 16гб версия показывает что при достаточном количестве врам во многие современные игры можно комфортно игра...
Сравнение RTX 5060 Ti от Hardware Unboxed показало значительный разрыв между версиями на 8 и 16 ГБ
Mike3000
16:21
Ага, за 45 минут... и ещё 10 лет, но так и не смогли. Иди историю поизучай, все было относительно недавно.
The Telegraph: Россия обыграла Запад в кампании на истощение
Илья Коваленко
16:16
Это дорогая игрушка для тех, кто деньги не особо считает. Для них этот трак это покататься и выбросить на помойку, что и случилось.
Edmunds: Незначительный ремонт Cybertruck стоимостью $100 000 обошёлся в $58 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем