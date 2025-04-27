Оно предназначено для быстрого устранения других летательных аппаратов.

Калифорнийская компания General Atomics подтвердила разработку подвесного лазерного оружия мощностью 25 кВт для беспилотника MQ-9. Этот проект, реализуемый совместно с Министерством обороны США, предназначен для повышения возможностей аппарата по противодействию другим беспилотным системам (C-UAS).

Представитель General Atomics уточнил, что мощность лазера составит 25 кВт. Базовая технология позволяет масштабировать её до 300 кВт, однако размеры беспилотника MQ-9 вынуждают ограничиваться меньшими значениями. Питание лазерной установки обеспечивают аккумуляторные блоки, размещённые на крыльях беспилотника и выполняющие роль промежуточного накопителя энергии. Основные компоненты системы уже прошли испытания на воздушных платформах, а полная проверка на земле завершена, лётные испытания всего комплекса ещё впереди.

Помимо круглосуточной разведки и наблюдения, MQ-9, оснащённый таким лазером, сможет эффективно выполнять задачи C-UAS. Оружие считается подходящим для этой платформы, так как типичные цели (например, другие беспилотники) обладают меньшей скоростью, чем сам MQ-9. Инженеры также предусматривают возможность интеграции отдельного подвесного контейнера с дополнительными аккумуляторами для увеличения продолжительности работы лазера.

У General Atomics уже есть опыт создания твёрдотельных лазеров высокой энергии (HEL). Их существующие системы мощностью до 100 кВт (с возможностью масштабирования до 300 кВт и выше) предназначены для обнаружения и поражения широкого спектра целей: от беспилотных аппаратов и ракет до артиллерии и миномётов. Компания отмечает модульность конструкции своих лазерных систем, что позволяет при случае снизить их габариты, вес и энергопотребление для адаптации к воздушным, наземным и морским платформам. Среди преимуществ также указываются малое время удержания луча на объекте и возможность быстрой смены цели.

Сама идея оснащения летательных аппаратов лазерным оружием для самозащиты отнюдь не нова. Ранее Военно-воздушные силы США изучали подобную концепцию в рамках программы SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator), целью которой была защита самолётов от ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух». Однако текущая разработка General Atomics является результатом отдельной, независимой инициативы.