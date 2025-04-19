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Итальянская ELT Group представила дрон-невидимку KARMA для охоты на другие дроны
Она разработана для работы в сложных условиях, включая отражение атак «роем дронов».

Итальянская компания ELT Group представила KARMA — новую мобильную систему для борьбы с БПЛА, предназначенную для скрытого обнаружения и нейтрализации вражеских дронов. Система позиционируется как следующее поколение комплекса Adrian, используемого с 2015 года, и способна обнаруживать и классифицировать небольшие беспилотники. KARMA будет поставляться как в мобильном, так и в стационарном вариантах.

Ключевая особенность KARMA — упор на скрытность. Система минимально использует активное радиоизлучение (например, радар), что затрудняет её обнаружение средствами радиоэлектронной борьбы противника. Вместо этого для круглосуточного наблюдения используется комплекс инфракрасных камер, которые пассивно улавливают тепловое излучение целей, не выдавая присутствия самой системы.

Обработкой данных с камер и других датчиков занимается система управления с элементами искусственного интеллекта. ИИ помогает с высокой точностью обнаруживать, распознавать и классифицировать угрозы, предоставляя оператору понятный интерфейс с общей картиной воздушной обстановки.

Для противодействия вражеским БПЛА KARMA оснащена радиочастотным датчиком, который может анализировать каналы связи дронов, и модулем постановки помех («глушилкой»), способным нарушать управление беспилотниками направленным радиоизлучением. Система также может передавать координаты цели на внешние системы вооружения для физического перехвата или уничтожения. При этом подчёркивается, что окончательное решение об атаке всегда остаётся за человеком-оператором.

KARMA разработана для работы в сложных условиях, включая отражение атак «роем дронов» (массированного применения БПЛА). Система может устанавливаться как на стационарных объектах, так и на различной военной и гражданской технике, обеспечивая защиту критической инфраструктуры, границ или городских объектов. Гибкость позволяет легко интегрировать KARMA в более крупные системы противовоздушной обороны.

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#дроны #elt group #karma #дрон невидимка
Источник: interestingengineering.com
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