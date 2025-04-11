В будущем ИИ-агент в Premiere Pro сможет даже выполнять черновой монтаж.

Компания Adobe работает над созданием ИИ-агентов для своих графического и видеоредактора — Photoshop и Premiere Pro. Как сообщил технический директор Adobe по цифровым медиа Эли Гринфилд, эти инструменты смогут анализировать контент, предлагать варианты его обработки, а затем самостоятельно выполнять выбранные пользователем действия.

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В Photoshop ИИ-агент будет доступен через новую специальную панель Actions. Проанализировав открытое изображение, он сможет предложить контекстно-зависимые правки. Например, удалить людей на заднем плане или усилить эффект глубины резкости, размыв фон за основным объектом съёмки. Пользователю достаточно будет выбрать подходящее предложение, чтобы агент автоматически выполнил необходимую операцию.

Adobe также предусматривает возможность управления агентом с помощью команд на естественном языке. Это должно упростить освоение сложных техник редактирования, хотя агент по-прежнему сможет выполнить всю работу сам. Пользователи смогут давать последовательные команды для внесения изменений или корректировать результат вручную через систему слоёв. В одном из демонстрационных примеров агент по запросу «очистить изображение и добавить текстовый блок за человеком» самостоятельно выполняет последовательность действий: удаляет людей с фона, автоматически корректирует яркость, убирает отвлекающие элементы, создаёт отдельные слои для объекта и текста, а затем организует структуру слоёв.

Для видеоредактора Premiere Pro функциональность ИИ-агентов станет развитием недавно представленной технологии Media Intelligence, которая анализирует видеоматериалы по объектам и композиции для быстрого поиска нужных фрагментов. В будущем ИИ-агент в Premiere Pro сможет по указанию пользователя выполнять черновой монтаж, помогать с выбором удачных кадров, корректировать цвет, сводить звук и выполнять другие задачи. Недавно Adobe также добавила в Premiere Pro функцию Generative Extend, использующую ИИ для интеллектуального удлинения видеоклипов.

По словам Эли Гринфилда, ИИ не сможет заменить творческое видение человека, но способен помочь на старте проекта и ускорить освоение сложных приёмов монтажа и ретуши. Первые наработки в области ИИ-агентов, предназначенные для Photoshop, Adobe планирует продемонстрировать на мероприятии Adobe Max в Лондоне 24 апреля.