Никакой информации для пользователя, а жаль.

Microsoft готовит заметное изменение одного из самых узнаваемых, хотя и неприятных, элементов Windows — «синего экрана смерти» (BSOD). В одном из будущих обновлений Windows 11 24H2 он станет чёрным, лишится некоторых привычных деталей и станет менее информативным.

Новый вариант BSOD



Новый дизайн «чёрного экрана смерти», который появляется в свежих сборках Windows 11 24H2, вызывает вопросы. Да, он по-прежнему сигнализирует о критической ошибке и необходимости перезагрузки, но теперь его легко спутать с экраном установки обновлений Windows из-за схожего внешнего вида и отсутствия характерных элементов. Из интерфейса BSOD исчезнут привычный грустный смайлик и QR-код, который ранее позволял быстро найти информацию об ошибке в интернете.

Кроме того, переработанный экран содержит значительно меньше технической информации по сравнению с классическим BSOD. Прежний вариант сообщал о сборе данных об ошибке и содержал код остановки, полезный для диагностики. Новый же ограничивается лаконичным сообщением о возникновении проблемы и необходимости перезагрузки устройства.

Такая упрощённая подача информации может усложнить работу ИТ-администраторам и специалистам поддержки, особенно при удалённой помощи пользователям для выяснения причин сбоя. Отсутствие смайлика и QR-кода, а также сходство с экраном обновления, могут внести дополнительную путаницу.

Нынешний вариант BSOD

Стоит отметить, что «синий экран смерти» является частью Windows с версии 3.0 (1990 год), и его название напрямую связано с характерным синим фоном. Microsoft уже экспериментировала с чёрным цветом для BSOD в ранних сборках Windows 11, но тогда это было лишь изменением фона без переработки самого интерфейса — QR-код и смайлик оставались на месте. Текущее изменение — это полноценный редизайн. Вероятно, Microsoft ещё потребуется доработать новый экран, чтобы сделать его более информативным и менее похожим на другие системные уведомления.