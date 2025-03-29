Она поможет энтузиастам компактных сборок создать мощный ПК на чипсете B850.

Компания MSI готовится представить новую материнскую плату MPG B850I EDGE TI WIFI в компактном форм-факторе Mini-ITX для платформы AM5. Эта модель призвана заполнить пробел в текущей линейке производителя и предложить энтузиастам компактных сборок высокопроизводительное решение на чипсете B850, несмотря на отсутствие подобных опций ранее.

Согласно утечке чертежей, плата получит 11-фазную (8+2+1) подсистему питания с компонентами, рассчитанными на 80А, для стабильной работы процессоров Ryzen 7000 и 9000, включая X3D-версии. Два слота DDR5 обеспечат поддержку до 128 ГБ ОЗУ с высокими частотами. Ключевой особенностью станет слот расширения PCIe 5.0 x16 для современных видеокарт.

Для накопителей предусмотрено два порта SATA III и два слота M.2 – один Gen5 x4 под радиатором на лицевой стороне и один Gen4 x4 на обратной. Питание подаётся через стандартные 24-контактный ATX и 8-контактный EPS разъёмы. Также на плате присутствуют различные коннекторы для вентиляторов.

Сетевые возможности будут представлены контроллерами 5 Гбит/с Ethernet и Wi-Fi 7, что обеспечит передовое подключение для компактного формата. Набор портов ввода-вывода также будет включать различные разъёмы USB. Выход MSI MPG B850I EDGE TI WIFI ожидается во втором квартале 2025 года одновременно с более доступными моделями серии PRO.

Модель MPG B850I EDGE TI WIFI явно нацелена на энтузиастов, желающих получить максимум производительности и современные интерфейсы в рамках компактной сборки Mini-ITX на платформе AM5.