Купертинцы готовят действительно крупное обновление операционной системы.

Apple недавно подтвердила даты проведения конференции WWDC 2025, где ожидается презентация операционной системы iOS 19 и других программных обновлений. Ранее инсайдер Марк Гурман сообщал, что iOS 19 станет более значительным обновлением, чем предполагалось, и получит визуальные изменения интерфейса, вдохновлённые visionOS. Теперь появились новые утечки от Джона Проссера, касающиеся конкретных дизайнерских решений.

Вопреки циркулировавшим слухам о возможном переходе на круглые значки приложений, аналогично используемым в Google Pixel, Джон Проссер утверждает, что Apple сохранит текущую форму иконок в iOS 19. Иконки останутся квадратными с закруглёнными углами, поэтому общий вид домашнего экрана существенно не изменится. Тем не менее, это лишь ранняя информация, и финальный дизайн может отличаться.

Основным визуальным новшеством, согласно данным Проссера, станут полупрозрачные «стеклянные» эффекты в стиле visionOS, которые будут применяться к различным элементам интерфейса. Ожидается, что всплывающие окна, стандартная клавиатура и другие компоненты получат этот эффект, создавая ощущение глубины за счёт размытого просвечивания фона.

Джон Проссер указывает на внедрение эффектов прозрачности. При этом Марк Гурман считает, что реальные изменения в iOS 19 могут оказаться масштабнее представленных в утечках. По мнению Гурмана, Apple готовит действительно крупное обновление операционной системы на WWDC 9 июня, однако определённые сходства с текущей iOS 18 всё же сохранятся.

На данный момент компания отстаёт с развёртыванием функций Apple Intelligence, и эта тенденция, вероятно, сохранится до следующего года. Пользователям стоит ожидать именно визуальных и интерфейсных изменений в iOS 19, которые станут главным фокусом грядущего обновления.