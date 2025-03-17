Китайские компании также заинтересованы в скупке закрывающихся немецких автозаводов.

Китайский производитель электромобилей BYD рассматривает возможность строительства третьего завода в Европе, и главным претендентом в вопросе выбора локации является Германия. Соответствующую информацию обнародовало издание Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Упомянутый интерес в постройке третьего завода возник после того, как Германия выступила против введения ЕС пошлин на электромобили из Китая в прошлом году.

Китайские автопроизводители стремятся расширить свое присутствие в Европе, открывая производственные площадки для выпуска более доступных электромобилей. Это позволит им конкурировать с европейскими компаниями и компенсировать снижение спроса на внутреннем рынке Китая. Кроме того, локальное производство поможет избежать импортных пошлин.

BYD хочет завоевать доверие европейских покупателей как местный производитель. При этом компания не рассматривает страны, поддержавшие пошлины на китайские автомобили, такие как Италия и Франция. В январе сообщалось, что китайские компании интересуются закрывающимися немецкими автозаводами, в том числе предприятиями Volkswagen.

Здесь также нужно понимать, что окончательное решение будет принято с учётом политической ситуации, уровня продаж BYD и загрузки заводов в Венгрии и Турции (общая мощность — 500 000 автомобилей в год). BYD планирует выпускать в Европе как электромобили, так и гибриды. Аналитики прогнозируют рост продаж BYD в Европе до 186 000 автомобилей в этом году и до 400 000 к 2029 году.