Об этом сообщил инсайдер Gabe Follower.

Компания Valve, известная на рынке VR-устройств своим шлемом виртуальной реальности Index и игрой Half-Life: Alyx, выпущенными в 2019 и 2020 годах соответственно, планирует взбодрить рынок устройств виртуальной реальности выпуском новой гарнитуры. Об этом сообщил инсайдер Gabe Follower, регулярно публикующий достоверную информацию о планах компании.

По словам инсайдера, ссылающегося на несколько источников, Valve разрабатывает автономный беспроводной VR-шлем, подобный линейке Meta Quest. Этот проект, известный под кодовым названием Deckard, предположительно, будет выпущен до конца 2025 года.

Однако цена нового устройства может оказаться кусачей — $1200. Даже при такой стоимости, по словам Gabe Follower, Valve будет частично субсидировать производство, чтобы не снижать качество устройства.

В комплект поставки, вероятно, войдут несколько мини-игр от Valve, аналогичных демо-версиям, поставляемым с Index и Steam Deck. Кроме того, компания рассматривает возможность использования шлема для игры в «плоские» игры на большом виртуальном экране без подключения к ПК.

Пока официальных подтверждений от Valve не поступало, поэтому к этой информации стоит относиться с осторожностью. Если же слухи подтвердятся, будет интересно увидеть, насколько производительным окажется новое устройство в автономном режиме.