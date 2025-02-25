Сервис оперативно удаляет всю информацию, запрещенную российским законодательством.

Руководство Роскомнадзора заявило, что в отношении цифровой площадки для распространения игр Steam у ведомства нет никаких претензий. Как сообщил ТАСС заместитель главы ведомства Вадим Субботин, сервис удалил всю информацию, запрещенную российским законодательством.

Steam — онлайн-платформа для распространения компьютерных игр, принадлежащая компании Valve. Сервис предлагает игры как собственной разработки, так и от сторонних студий. Помимо игр, на платформе доступны игровые новости и обновления.

Valve далеко не единожды получала запросы со стороны Роскомнадзора по поводу удаления запрещённой информации на форумах Steam. Как правило, это касалось отдельно взятых страниц, где содержался тот или иной запрещённый контент.

Например, буквально на днях Valve заблокировала в российском Steam игру Desert Stalker от разработчика Zetan. Проект вышел в раннем доступе 13 декабря 2024 года. На странице Desert Stalker в Steam ведомство обнаружило материалы, которые содержали пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Напомним, движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.