Приложения можно установить локально, но файлы сохраняются только в OneDrive.

Microsoft экспериментирует с новой бизнес-моделью для своего офисного пакета: бесплатная версия Word, Excel и PowerPoint с рекламой. Приложения можно установить локально, но файлы сохраняются только в OneDrive. Это отличает новинку от онлайн-версии Office 365 и, вероятно, является способом мотивировать пользователей на подписку Microsoft 365 Premium с расширенным функционалом.

Реклама представляет собой баннер с 15-секундными видеороликами. Тестовая сборка скрыта на сайте Microsoft и доступна, предположительно, для Windows и macOS. Установка стандартная, после чего нужно выбрать опции "Пропустить", "Продолжить бесплатно" и "Сохранить в OneDrive". Будущее этой версии пока неясно.

Платные варианты использования Office включают автономные версии Office 2021 и 2024, а также подписку Microsoft 365 с доступом к инструментам на основе искусственного интеллекта и облачному хранилищу. Кроме того, существует бесплатный аналог — LibreOffice. До сих пор бесплатный доступ к Office предоставлялся только через онлайн-версию Microsoft 365 Online с ограниченным функционалом.