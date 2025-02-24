Но приложение платное, это нужно помнить.

Приложение Battery Flyout для Windows 11 получило крупное обновление, добавляющее возможность формирования подробных отчётов о состоянии аккумулятора. Теперь пользователи могут легко получить информацию о числе циклов зарядки, оставшейся ёмкости, напряжении и других важных параметрах.

Новая функция доступна через кнопку "Battery Report" в правом нижнем углу окна приложения. Отчет содержит не только текущие показатели, но и историю уровня заряда за последнюю неделю, а также рекомендации по оптимизации энергопотребления. Каждый отчет можно сохранить в формате XML или HTML.

Кроме того, обновление добавило поддержку ползунка управления питанием на устройствах с процессорами ARM64, таких как Surface Laptop 7 и Surface Pro 11.

Battery Flyout — платное приложение, его стоимость составляет $2.99. Напомним, что недавно Microsoft также анонсировала обновленный индикатор заряда батареи в Windows 11.