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Продажи электроники отдельных категорий российских брендов за 2024 год выросли в два раза
Реализация отдельных категорий товаров под российскими марками увеличилась вдвое по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году рынок электроники в России продемонстрировал интересную динамику: резко вырос спрос на технику отечественных производителей. По данным крупных ритейлеров и аналитиков, продажи некоторых категорий товаров под российскими марками увеличились вдвое по сравнению с 2023 годом.

Особенно заметен этот скачок в сегменте игровых гаджетов: наушников, гарнитур и прочих аксессуаров. Не отстают и другие категории, такие как мониторы, накопители информации и даже кондиционеры. В числе лидеров — продукция компаний "Яндекс", Polaris, Redmond, Sber и Weissgauff.

Эксперты видят несколько причин такого всплеска интереса к российской электронике. Прежде всего, это конкурентоспособные цены и быстрая реакция отечественных компаний на потребности рынка. Добавим сюда тот факт, что покупатели все чаще стали отдавать предпочтение отечественным решениям из-за стабильности программного обеспечения и гарантии регулярных обновлений. По крайней мере, так считают эксперты. Наконец, немаловажную роль играет и развитие онлайн-торговли: маркетплейсы активно расширяют ассортимент российской техники и улучшают логистику, делая покупки удобными.

Есть дополнительный фактор — стремление заместить импортную продукцию, ушедшую с рынка. Аналитики прогнозируют дальнейший рост отечественного производства электроники и перенос производственных мощностей в Россию. Однако стоит помнить, что не все российские бренды производят свою продукцию внутри страны. Некоторые компании продолжают пользоваться производственными площадками в Китае и других странах.

#электроника #сделано в рф
Источник: iz.ru
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