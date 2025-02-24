Речь идёт о программах, которые не размещаются в App Store.

Американская корпорация Apple ввела новые ограничения для российских разработчиков. С 12 февраля отечественным компаниям закрыт доступ к платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP), которая позволяла создавать и распространять корпоративные приложения для операционной системы iOS, минуя публикацию в App Store. В результате внутренние программы, разработанные с использованием этой системы, перестали функционировать, а бизнес оказался в сложной ситуации, лишившись привычного инструмента.

Данное решение сопровождалось предварительными уведомлениями, разосланными Apple российским компаниям. В них содержалось предупреждение о предстоящем прекращении действия специальных сертификатов, необходимых для подписи и распространения программного обеспечения. По словам экспертов, этот шаг является частью более широкой стратегии Apple по свертыванию своей деятельности в России, которая началась после введения санкций и обострения геополитической обстановки.



Платформа ADEP была востребована среди крупных российских организаций для разработки специализированных программных решений, предназначенных для внутреннего использования. Это включало в себя различные инструменты для автоматизации бизнес-процессов, системы внутренних коммуникаций, управления логистикой и взаимодействия с клиентами. Отключение ADEP ставит российские компании перед необходимостью искать альтернативные решения для разработки и внедрения корпоративного ПО.



В качестве возможной замены рассматриваются технологии Progressive Web Apps (PWA) и адаптация веб-сервисов для мобильных устройств. Однако эти варианты обладают рядом ограничений и не могут в полной мере заменить функциональность нативных мобильных приложений. Другие доступные методы, такие как публикация в App Store или использование схемы AdHoc, также не являются оптимальными для корпоративных нужд из-за ограничений доступа и максимального числа подключенных устройств. На сегодняшний день на рынке отсутствует прямой аналог ADEP с сопоставимыми возможностями.