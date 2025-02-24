Несмотря на амбициозность планов, эксперты выражают опасения насчёт их реалистичности.

Европейская комиссия поставила перед собой амбициозную цель: к 2030 году сделать ЕС мировым лидером в области безотходного производства и к 2040 году значительно — на 90% — сократить выбросы парниковых газов. Проект «Чистой промышленной сделки» (CID), с которым ознакомился Euronews, намечает ключевые шаги для достижения этого. План предполагает создание в Европе новой промышленной экосистемы, основанной на шести ключевых принципах.

Одним из главных приоритетов является доступная энергия. 26 февраля Еврокомиссия планирует представить план действий в этой области. В тот же день совместно с Европейским инвестиционным банком будет запущена пилотная программа по корпоративным соглашениям о покупке электроэнергии. Предусмотрено также развитие производства энергетических сетей для устранения слабых мест в европейской энергетической инфраструктуре, препятствующих электрификации транспорта и промышленности.

Для создания ведущих рынков в конце года планируется принять Закон о снижении выбросов углекислого газа, направленный на снижение выбросов парниковых газов промышленными предприятиями. ЕС также продолжит поддерживать развитие водородной энергетики, упрощая правила производства низкоуглеродного водорода. Среди других важных направлений — развитие безотходного производства, обеспечение доступа к необходимому сырью, стимулирование финансирования и продвижение европейских технологий на мировых рынках. В документе также отдельно оговаривается важность подготовки квалифицированных кадров.

Несмотря на амбициозность планов, эксперты выражают опасения. Грег Ван Эльсен из европейской сети «Действия по борьбе с изменением климата», например, отмечает, что в проекте недостаточно внимания уделяется энергосбережению и сокращению использования ресурсов. Кроме того, остается открытым вопрос финансирования.