Модель будет конкурировать с Volkswagen ID.Buzz, Ram ProMaster, Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter в электрических версиях.

Kia представила концепт электрического фургона PV5, который может составить конкуренцию Volkswagen ID.Buzz, Ram ProMaster, Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter в электрических версиях, а также фургонам Rivian. Главный вопрос — появится ли серийная версия PV5 в Америке.

Kia PV5. Источник изображений: MotorTrend

Kia позиционирует PV5 как «среднеразмерный» фургон, хотя по американским меркам он скорее компактный. Электромобиль использует технологии Hyundai-Kia и построен на платформе PBV (Platform Beyond Vehicle), предназначенной для максимальной гибкости и адаптации к различным потребностям. Это означает, что PV5 можно будет выпускать в различных конфигурациях, с разной длиной, высотой крыши и типом кузова.

Сейчас представлены пассажирская и грузовая версии. Пассажирский PV5 имеет подъёмную заднюю дверь, как у минивэна, и более плавную линию крыши. Грузовой вариант отличается прямоугольной крышей и распашными задними дверями.

Обе версии выглядят стильно и футуристично, унаследовав черты прошлогоднего концепта. Утилитарный дизайн дополнен интересными светодиодными фарами, массивными бамперами и вертикальными задними фонарями. Даже диски имеют оригинальный рисунок и дизайн, хотя, вероятно, будут доступны и более практичные стальные варианты.

Более подробная информация, включая интерьер, будет представлена на Kia EV Day 2025. Компания также обещает дополнительные модификации PV5, в том числе версии для бездорожья, подобные концепту PV5 Wkndr, показанному на автосалоне в Лос-Анджелесе.