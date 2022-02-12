Apple обновит ПО AirTag, чтобы злоумышленники не могли использовать их в преступных целях

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В своем заявлении американская компания, сообщает, что жестко осуждает любое вредоносное использование их устройств. Это заявление связано с тем, что недавно на eBay начали появляться модифицированные AirTag, у которых были отключены динамики, что позволяло использовать их для негласного отслеживания местоположения. Например, если скрытно подбросить в карман или сумку. Apple заявили, что их девайс предназначен для отслеживания своих вещей, а не других людей и чужого имущества. В поисках решения проблемы, на данном этапе, компания анонсировала обновления программного обеспечения AirTag, а также возможность изменения звукового уведомления маячка. Помимо этого, при настройке аксессуара появится новое предупреждение о конфиденциальности, будет решена проблема оповещения, при обнаружении неизвестного AirPods и обновлена справочная документация. А также компания анонсировала обновления алгоритма работы оповещений при нежелательном отслеживании, и пользователем будет предоставлена возможность узнать точную геопозицию неизвестного AirTag.

Apple заявили, что активно работают со всеми правоохранительными органами по запросам, касающихся их маячков. Компания, по запросу судов и других правоохранительных органов, предоставляет информацию об учетных записях подключенных устройств, что в ряде случаев помогло выявить злоумышленников. В Apple отметили, что правоохранители не раз отмечали благодарностью помощь компании в раскрытии преступлений.

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Напоследок, они сообщили, что при создании продуктов – безопасность и конфиденциальность клиентов является приоритетом. Разработчики, постоянно изучают обратную связь и улучшают программное обеспечение и сервисы.