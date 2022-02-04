Caviar представляет эксклюзивную золотую модель iPhone 13 Pro Beijing 2022

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Олимпийские iPhone — это модифицированные iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Российская компания эксклюзивных аксессуаров - Caviar, изготовила корпус смартфона из легкого противоударного композитного материала, на тыльной стороне которого имеются расходящиеся солнечные лучи. Как понятно, оформление телефона выполнено в стиле зимних Олимпийский Игр - на корпусе имеется сам логотип ОИ 2022, гора Xiaohaituo, олимпийские кольца и оригинальный узор, символизирующий рисунок от коньков на льду. Так же компания заявляет, что отделка фирменного логотипа бренда, кольца и другие детали дизайна на корпусе выполнены из 18-ти каратного золота. И поскольку эти телефоны имеют лимитированную серию, то для продажи будет доступно всего восемь штук. Кончено, же за такую эксклюзивность, Caviar выставила и соответствующую цену. Так версия iPhone 13 Pro Olympic Hero Gold на 128 Гб будет стоить 26 000 долларов США. А модель на 1 Тб будет стоить 278000 долларов США.

В прошлом Caviar производила несколько дорогих, но интригующих модификаций iPhone, таких как iPhone 13 Pro, способный остановить пулю, iPhone 13 Pro, сделанный из расплавленной Tesla Model 3, и интересный iPhone 13 Pro, в котором есть настоящий фрагмент зуба динозавра.